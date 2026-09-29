Après un récent teasing officiel et plusieurs mois de rumeurs, une grande première pour LEGO se confirme avec le leak d'un set que les fans vont adorer.

La semaine dernière, LEGO confirmait officiellement qu'il allait prochainement ajouter une nouvelle licence légendaire à sa déjà longue liste de collaborations de franchises populaires avec rien de moins que Dragon Ball. Restait cependant à voir quelle forme cela prendrait, et on a justement récemment eu droit à un leak du tout premier set en question : un modèle de Shenron à construire de 1 764 pièces, avec une figurine de Goku, à venir normalement le 1er novembre 2026.

Le set LEGO Dragon Ball Shenron et Goku leake en images pour une sortie a priori le 1er novembre 2026 au prix de 180 dollars

Les fans avaient entendu parler de cette collaboration entre LEGO et Dragon Ball pour la première fois en juin, lorsque des informations ont fait état de l'arrivée d'un diorama Shenron avant la fin de l'année. Ces premiers détails laissaient entrevoir une mise en scène incluant le jeune Goku du tout premier arc de l'œuvre légendaire de feu Akira Toriyama, les Dragon Balls et son fameux nuage magique volant.

À présent, des images leakées notamment par Brick Tap semblent montrer l'assemblage de ces éléments à la sauce LEGO, avec le mythique dragon Shenron dominant le petit Goku. Ce premier set collaboratif avec la licence Dragon Ball porterait l'appellation Icônes 11390 et comporterait 1 764 pièces pour monter un Shenron aux dimensions 32 x 24 cm, ainsi qu'une petite figurine à l'effigie de Goku enfant, accompagné de son nuage. Le tout devrait sortir le 1er novembre 2026, au prix d'environ 180 euros, ou du moins dollars, d'après le leak de Brick Tap.

Des informations à prendre avec des pincettes en attendant une confirmation officielle

Ces dernières informations concernant les caractéristiques du premier set LEGO Dragon Ball diffèrent de la fuite initiale, qui faisait état de 1 760 pièces et d'un prix de 199,99 dollars. Les fans doivent toutefois considérer ces détails comme provisoires tant que LEGO n'aura pas officiellement dévoilé le set. Le design ainsi révélé suscite en tout cas déjà un accueil enthousiaste. Plusieurs internautes auraient même été jusqu'à dire que ledit set apparaît encore mieux que ce à quoi ils s'attendaient.

De précédentes rumeurs suggéraient par ailleurs que ce modèle de Shenron pourrait être suivi du lancement d'une gamme complète de sets LEGO en lien avec Dragon Ball Z en 2027, marquant potentiellement le début d'une collection bien plus vaste. Ces projets restent toutefois à confirmer officiellement par la firme aux briques, comme les informations relatives à ce set Shenron à venir dans les prochaines semaines.

Source : Brick Tap sur X.com