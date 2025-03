Depuis longtemps maintenant, LEGO s’attaque aux plus grandes licences de la pop culture comme Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park ou encore… Le Seigneur des Anneaux. Et justement, c’est cette célèbre saga qui a droit à tous les honneurs cette fois-ci.

LEGO fait honneur à cette grosse licence

Bonne nouvelle pour les fans du Seigneur des Anneaux et les amateurs de LEGO. Un tout nouveau set vient d’être révélé, et il risque de faire parler de lui. Baptisé "The Lord of the Rings: The Shire", ce pack replonge les fans en plein cœur de la Comté, lieu emblématique de la saga. La sortie est prévue pour le 1er avril 2025, et l’excitation monte déjà du côté des collectionneurs.

Le centre de ce set, c’est bien sûr Bag End, la maison cosy de Bilbon et Frodon Sacquet. Un lieu culte, minutieusement recréé en briques LEGO. Mais ce n’est pas tout : la boîte inclut aussi la charrette de Gandalf, une scène de fête, une tente, une grande table avec gâteau, et même quelques feux d’artifice, en clin d'œil à l’anniversaire de Bilbon. Bref, tout est là pour recréer l’ambiance chaleureuse et festive de la Comté.

Un set riche et détaillé

Avec 2017 pièces, ce nouveau coffret LEGO s’annonce généreux. Il mêle construction, décoration et moments emblématiques de l’univers de Tolkien. Le prix est annoncé à 269,99 euros ce qui en fait l’un des sets Le Seigneur des Anneaux les plus abordables depuis le retour de la gamme en 2023 — si l’on exclut les BrickHeadz, bien sûr. Un bon compromis entre contenu et accessibilité pour les fans. Même si cela reste tout de même assez onéreux.

Autre point fort : 9 nouvelles figurines sont incluses dans la boîte. On retrouve Frodon, Bilbon, Sam, Gandalf, Merry, Pippin, Rosie, et d’autres encore. Des personnages très appréciés, qui devraient ravir les collectionneurs. Certains passionnés soulignent déjà que ces figurines LEGO exclusives ajoutent beaucoup de valeur au set, au-delà même de la construction. Évidemment, certains fans trouvent le tarif un peu élevé. Beaucoup espéraient un prix plus proche des 200 euros. D’autres auraient aimé voir plus de maisons de hobbits, plutôt qu’un set centré uniquement sur Bag End.

Source : falconbricks