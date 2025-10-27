LEGO continue sur sa lancée nostalgique avec un set tout simplement monstrueux, inspiré d’un film culte de notre enfance. Clairement, un très beau (et gros) morceau.

Avis aux aventuriers dans l’âme ! LEGO rend hommage à un monument du cinéma des années 80 avec un set exceptionnel inspiré du film Les Goonies. Prévu pour le 4 novembre 2025, ce modèle de la gamme LEGO Ideas promet une véritable plongée dans l’univers du film de Richard Donner. Et bonne nouvelle pour les plus impatients, les membres LEGO Insiders pourront y accéder dès le 1er novembre.

Un set LEGO fidèle

Composé de 2 912 pièces, ce set LEGO impressionnant recrée avec minutie les lieux les plus emblématiques du film. D’un côté, on retrouve les grottes sombres et la cachette des Fratelli. De l’autre, la majestueuse épave du bateau pirate l’Inferno, où se cache le trésor légendaire de Willy le Borgne.

Chaque recoin LEGO raconte une scène culte, l’entrée secrète dissimulée dans la cheminée, le piège de rochers prêt à tomber, ou encore l’orgue squelette dont les touches ouvrent le sol vers un toboggan. LEGO a même pensé à inclure la fameuse pieuvre, clin d’œil à une scène coupée devenue légendaire parmi les fans. Tout est là pour raviver les souvenirs d’enfance et l’esprit d’aventure.









Douze figurines pour revivre les moments cultes

Le set LEGO Les Goonies (21363) inclut 12 minifigurines, toutes soigneusement reproduites, Mikey, Data, Bagou, Choco, Brand, Andy, Steph, Mama Fratelli et ses fils, sans oublier Sinok et le squelette de Willy le Borgne. Ensemble, ils permettent de rejouer les moments mythiques du film ou d’inventer de nouvelles aventures dans les grottes de l’Oregon.

Une fois assemblé, le diorama LEGO mesure 36 cm de haut, 18 cm de long et 62 cm de large. C’est une pièce imposante, pensée avant tout pour être exposée. Son design détaillé, notamment la coque abîmée du navire, en fait un véritable objet de collection pour les fans de cinéma et de maquettes.

Affiché à 299,99 euros, le set s’adresse clairement aux passionnés. Mais entre son niveau de détail, son hommage sincère au film et son rendu spectaculaire une fois monté, difficile de ne pas craquer. L'entreprise danoise réussit ici à capturer toute la magie de l’aventure.

Source : LEGO