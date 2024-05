La société LEGO a dévoilé un nouveau modèle inspiré de l'univers du Seigneur des Anneaux : la tour de Barad-dûr. Ce set impressionnant de 5 471 pièces sera mis en vente le 1er juin 2024 pour 459,99 dollars. Une sacrée somme, mais il faut bien admettre que c'est assez majestueux et que ça doit en imposer dans un salon ou dans une chambre. Bref, un bel objet de décoration.

Un chef-d'œuvre LEGO

Le set 10333, intitulé The Lord of the Rings: Barad-dûr, offre une réplique détaillée de la sombre tour de Mordor. La base du modèle mesure 30 cm sur 45 cm, tandis que la hauteur de la tour atteint 83 cm, faisant de ce set un véritable défi de construction pour les fans de LEGO. La modularité de la tour permet aux amateurs de LEGO d'acheter plusieurs ensembles pour augmenter encore la hauteur.

Le modèle intègre de nombreux éléments nouveaux et passionnants, notamment l'Œil de Sauron, qui pivote sur plusieurs axes comme un gyroscope et s'illumine grâce aux briques lumineuses fournies. Parmi les 10 figurines incluses, on trouve des personnages emblématiques comme Sauron, le Bouche de Sauron, des Orcs, Frodon, Sam, Gollum et Gothmog. Sauron porte un casque et une armure d'épaules nouvellement moulés, tandis que les Orcs arborent des casques et des boucliers avec de nouvelles impressions.

En collaboration avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, LEGO a inclus de nombreux clins d'œil à l'histoire et aux trésors cachés de la saga du Seigneur des Anneaux. La tour comprend quatre sections principales modulaires, dont une salle du trône avec un compartiment caché dévoilant une carte, ainsi qu'une échelle mobile au dernier étage.









Les membres de LEGO Insiders pourront précommander le set dès le 1er juin 2024 sur le site officiel de LEGO et dans les magasins LEGO. À partir du 4 juin, il sera disponible pour tous les acheteurs. De plus, ceux qui passeront commande entre le 1er et le 7 juin recevront en cadeau un set exclusif de la Bête Ailée, avec des ailes articulées et une figurine de Nazgul.