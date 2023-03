Les internautes ont du talent, beaucoup de talent. Un fan du jeu, qui touche sa bille en animation, a proposé sa propre version de Resident Evil 4 Remake… tout en LEGO !

Si vous pensiez que la licence de Capcom ne cassait pas des briques, vous aviez tort. Un petit malin nous prouve le contraire avec un court-métrage d'animation saisissant.

Resident Evil 4 a son remake tout en briques

Alors que Resident Evil 4 Remake sera disponible sur consoles et PC dans quelques jours, un fan du jeu a retroussé ses manches pour nous concocter un court-métrage d’animation assez incroyable. Le petit film reprend une partie de Resident Evil 4 et la rejoue en mode LEGO comme si nous étions en plein jeu vidéo. L'artiste derrière le projet, Cara Aleatório, déclare avoir utilisé le logiciel Blender pour animer son projet, ainsi qu'un add-on spécifique. Pas moins de 3000 images ont été nécessaires pour donner vie à ce Leon de briques et aux infectés, ainsi qu'environ 1 ou 2 mois de travail.

Le résultat force le respect et nous ferait même rêver à une adaptation officielle. Jugez plutôt.

Pour célébrer la sortie prochaine de Resident Evil 4 Remake, j'ai créé cette séquence d'ouverture du jeu original en utilisant des LEGO. Réalisé avec Blender et Mecabrics Addon. Il m'a fallu environ 3000 images et 1 à 2 mois pour la terminer.

Survivre (et construire) n'est que le début.

Cara Aleatório - youtube

À quand des jeux LEGO issus de célèbres licences de jeux vidéo ?

LEGO n’est pas étranger avec l’univers vidéoludique. La marque propose notamment des sets à l’image de plusieurs licences culte comme Mario ou encore Sonic. On compte aussi plusieurs dizaines de jeux vidéo estampillés LEGO qui reposent sur plusieurs franchises cinématographiques marquantes. Comme Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones ou encore Jurassic Park. Mais certains sont aussi issus d’autres univers comme DC Comics et Marvel.

La marque d jouet a également des jeux à son image totalement unique, comme LEGO Builder's Journey ou encore LEGO Worlds et les adaptations de ses propres films et séries LEGO (pour ne citer qu’eux). En revanche, les licences de jeux vidéo n’ont jamais eu le droit à leurs propres adaptations en jeux LEGO, et lorsque l’on voit ce que cet artiste a réussi à faire, on se dit qu’il y aurait peut-être quelque chose à creuser.

À quand une adaptation LEGO de Resident Evil, Tomb Raider ou encore Final Fantasy ?