Les LEGO ont clairement une place de choix parmi les collectionneurs qui peuvent facilement retrouver des sets à exposer aux couleurs de leurs licences fétiches, de reproductions fidèles, d'événements marquants ou encore de monuments historiques. Malheureusement bien souvent, les sets sont relativement onéreux. Heureusement, les soldes d'été et les nombreux bons plans permettent de faire quelques économies comme en ce moment sur CDiscount.

D'énormes sets LEGO en promotion sur CDiscount

Une multitude de sets LEGO sont actuellement en promo sur Cdiscount avec de nombreuses licences cultes. On peut notamment retrouver des sets Star Wars, ou encore One Piece mais aussi l'un des plus gros sets Harry Potter. La Coupe du Monde de foot, en plein dans l'actualité, est aussi représentée avec son superbe trophée officiel fidèlement représenté. Si les prix sont déjà soldés, sachez que vous pouvez en plus faire les panachages que vous souhaitez pour profiter d'une promotion de -50% pour deux sets achetés applicable sur le moins cher des deux. On vous explique comment en profiter et on vous fait une sélection des plus beaux sets de la promo juste ci-dessous.

C'est les soldes en ce moment sur CDiscount qui propose de très nombreux sets LEGO à prix cassé et fait une grosse opération promotionnelle pour l'achat de deux sets en offrant une réduction de 50% sur le moins cher des deux.

Pour en profiter, rien de plus simple. Il suffit d'acheter des sets éligibles et de rentrer le code promotionnel ci-dessous au moment de passer au paiement. A noter que l'offre n'est valable qu'une seule fois par commande et par client.

Code promo Cdiscount 1 acheté, le 2e à -50% (le moins cher des deux) : VACANCELEGO



Les meilleurs sets LEGO en promo sur CDiscount

Parmi les nombreuses offres disponibles, vous pourrez notamment retrouver le superbe trophée de la Coupe du Monde de foot composé de 2842 briques LEGO. Le set 43020 Trophée officiel de la Coupe du monde de la FIFA est déjà proposé en promo à 143,99€ au lieu de 179,99€ (-20%). D'autres sets LEGO sur la thématique du football font aussi partie de l'offre comme Le Ballon de foot à 89,99€ au lieu de 119,99€ (-25%).

Des licences cultes comme Star Wars, Harry Potter ou encore One Piece sont aussi présentes. On peut par exemple retrouver le set LEGO Star Wars Faucon Noir de 1579 pièces, au prix de 124,99€ au lieu de 179,99€ (-31%). Mais aussi la superbe réplique de R2-D2 à 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%). Harry Potter de son côté propose l'un de ses plus beaux sets : La Tour Principale du Château de Poudlard à 187,99€ au lieu de 249,99€ (-25%) ou encore le diorama du Cours de Botanique qui passe à 37,99€. Le set LEGO One Piece et son Vogue Merry de 1376 pièces est proposé quant à lui à 99,99€ au lieu de 129,99€ (-23%), accompagné notamment de la reconstitution de la bataille d'Arlong Parc à 62,99€ au lieu de 79,99€ (-21%).

Les sets pour la Coupe du Monde de foot 2026



LEGO® Editions 43020 - Trophée Officiel de la Coupe du Monde de la FIFAà partir de 128,99 € chez Cdiscount



Les sets LEGO Star Wars en promo



LEGO® Star Wars™ Rebuild the Galaxy 75389 Le Faucon Noirà partir de 124,99 € chez amazon.fr



Les sets Harry Potter



Le château de Poudlard: la tour principaleà partir de 172,99 € chez Cdiscount



Les sets LEGO One Piece



Le bateau pirate Vogue Merryà partir de 98,90 € chez Rakuten



Les sets LEGO Batman

Les sets Marvel