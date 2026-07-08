D'énormes sets LEGO sont en promo sur Cdiscount avec une offre allant jusqu'à -50% pour l'achat de plusieurs sets, c'est le moment ou jamais d'en profiter.
Les LEGO ont clairement une place de choix parmi les collectionneurs qui peuvent facilement retrouver des sets à exposer aux couleurs de leurs licences fétiches, de reproductions fidèles, d'événements marquants ou encore de monuments historiques. Malheureusement bien souvent, les sets sont relativement onéreux. Heureusement, les soldes d'été et les nombreux bons plans permettent de faire quelques économies comme en ce moment sur CDiscount.
D'énormes sets LEGO en promotion sur CDiscount
Une multitude de sets LEGO sont actuellement en promo sur Cdiscount avec de nombreuses licences cultes. On peut notamment retrouver des sets Star Wars, ou encore One Piece mais aussi l'un des plus gros sets Harry Potter. La Coupe du Monde de foot, en plein dans l'actualité, est aussi représentée avec son superbe trophée officiel fidèlement représenté. Si les prix sont déjà soldés, sachez que vous pouvez en plus faire les panachages que vous souhaitez pour profiter d'une promotion de -50% pour deux sets achetés applicable sur le moins cher des deux. On vous explique comment en profiter et on vous fait une sélection des plus beaux sets de la promo juste ci-dessous.
Comment profiter de la promo LEGO exceptionnelle de CDiscount ?
C'est les soldes en ce moment sur CDiscount qui propose de très nombreux sets LEGO à prix cassé et fait une grosse opération promotionnelle pour l'achat de deux sets en offrant une réduction de 50% sur le moins cher des deux.
Pour en profiter, rien de plus simple. Il suffit d'acheter des sets éligibles et de rentrer le code promotionnel ci-dessous au moment de passer au paiement. A noter que l'offre n'est valable qu'une seule fois par commande et par client.
- Code promo Cdiscount 1 acheté, le 2e à -50% (le moins cher des deux) :
- VACANCELEGO
Les meilleurs sets LEGO en promo sur CDiscount
Parmi les nombreuses offres disponibles, vous pourrez notamment retrouver le superbe trophée de la Coupe du Monde de foot composé de 2842 briques LEGO. Le set 43020 Trophée officiel de la Coupe du monde de la FIFA est déjà proposé en promo à 143,99€ au lieu de 179,99€ (-20%). D'autres sets LEGO sur la thématique du football font aussi partie de l'offre comme Le Ballon de foot à 89,99€ au lieu de 119,99€ (-25%).
Des licences cultes comme Star Wars, Harry Potter ou encore One Piece sont aussi présentes. On peut par exemple retrouver le set LEGO Star Wars Faucon Noir de 1579 pièces, au prix de 124,99€ au lieu de 179,99€ (-31%). Mais aussi la superbe réplique de R2-D2 à 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%). Harry Potter de son côté propose l'un de ses plus beaux sets : La Tour Principale du Château de Poudlard à 187,99€ au lieu de 249,99€ (-25%) ou encore le diorama du Cours de Botanique qui passe à 37,99€. Le set LEGO One Piece et son Vogue Merry de 1376 pièces est proposé quant à lui à 99,99€ au lieu de 129,99€ (-23%), accompagné notamment de la reconstitution de la bataille d'Arlong Parc à 62,99€ au lieu de 79,99€ (-21%).
Les sets pour la Coupe du Monde de foot 2026
- Trophée officiel de la Coupe du monde de la FIFA (43020) : 143,99€ au lieu de 179,99€ (-20%)
- Le Ballon de foot (43019) : 89,99€ au lieu de 119,99€ (-25%)
LEGO® Editions 43020 - Trophée Officiel de la Coupe du Monde de la FIFAà partir de 128,99 € chez Cdiscount
Les sets LEGO Star Wars en promo
- 75416 Ahsoka Le Droïde Astromécano Chopper à 91€
- 75399 Andor Le Chasseur Stellaire U-Wing de l’Alliance Rebelle à 50,99€ au lieu de 69,99€
- 75389 Le Faucon Noir à 124,99€ au lieu de 179,99€
- The Mandalorian 75403 Grogu et son landau à 89,99€ au lieu de 99,99€
- The Clone Wars Le MTT des Séparatistes de la Bataille de Felucia à 100,41€
LEGO® Star Wars™ Rebuild the Galaxy 75389 Le Faucon Noirà partir de 124,99 € chez amazon.fr
Les sets Harry Potter
- La Tour Principale du Château de Poudlard : 187,99€ au lieu de 249,99€ (-25%)
- Le Cours de Botanique (diorama) : 37,99€
- 76449 Le Monstrueux Livre Des Monstres à 45,59€
- 76452 Magasin d'Accessoires de Quidditch et Marchand de Glaces à 75,99€
- 76451 Privet Drive : La Visite De Tante Marge à 66,99€
Le château de Poudlard: la tour principaleà partir de 172,99 € chez Cdiscount
Les sets LEGO One Piece
- One PieceVogue Merry : 99,99€ au lieu de 129,99€ (-23%)
- One Piece La bataille d'Arlong Parc : 62,99€ au lieu de 79,99€ (-21%)
- LEGO One Piece Le Chapiteau de Baggy le Clown (75637) : 37,99€ au lieu de 49,99€ (-24%)
Le bateau pirate Vogue Merryà partir de 98,90 € chez Rakuten
Les sets LEGO Batman
- 76330 Logo de Batman à 63,90€
- 76303 La Batmobile Tumbler de Batman contre Double-Face et Le Joker à 42,99€
- 76304 Batmobile Batman Forever à 74,99€