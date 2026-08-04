Lego lance l'un des sets les plus attendus par les fans de Pokémon qui met en scène une créature extrêmement appréciée de la franchise et souvent trop rarement mise en avant.

Après avoir fait l'objet de nombreux leaks, le set LEGO Rayquaza sera disponible dès le 6 octobre 2026 mais les précommandes sont ouvertes sur la boutique LEGO et chez de nombreux autres revendeurs. Le Pokemon légendaire iconique de la troisième génération va enfin avoir le droit à son set de collection, avec une petite surprise.

Les sets LEGO Rayquaza, Arcanin et Goinfrex sont enfin dispo

Il n'est peut-être pas aussi impressionnant que le Pikachu sortant de sa pokéball ou du récent Arcanin, mais ce Rayquaza a pourtant de très gros arguments en sa faveur. Le set est déjà une représentation plutôt fidèle et d'une taille parfaitement adaptée pour prendre place dans vos étagères. Avec ses quelques 1083 pièces et ses 38 centimètres de haut, le set LEGO Rayquaza met en scène le célèbre dragon émeraude au sommet du fameux Pilier Céleste, accompagné de quelques nuages. Sur la boutique LEGO, le set Rayquaza est actuellement proposé à 129,99€.

Vous pourrez également retrouver le fameux set Arcanin et ses 1190 pièces. Un set ultra détaillé dans la veine de l'Évoli déjà disponible. Lui aussi est articulé à différents endroits afin de prendre des postures diverses. C'est un set LEGO de taille moyenne d'environ 17 cm proposé au prix de 99,99€. Enfin Goinfrex, pré-évolution toute mignonne de Ronflex, a lui aussi le droit à son set de collection de 757 pièces. Comme pour Rayquaza, ce petit Pokémon a le droit à une mise en scène. On le voit affalé sur une souche à grignoter quelques fruits. Le LEGO Goinfrex est quant à lui vendu à 69,99€, c'est le set le plus abordable de cette sélection.

À noter que jusqu'au 10 août 2026 sur la boutique LEGO vous pouvez recevoir gratuitement un set SMART Play Metamorph en Carapuce : Soirée Télé pour tout achat d'une valeur de 130€ ou plus. De quoi compléter votre collection.

Où précommander le set Rayquaza au meilleur prix ?

LEGO Pokémon Rayquaza #72168

Prix : 129,99 €

Nombre de Pièces : 1 083 pièces

1 minifigurine : Amaryllis, la Dresseuse de dragons, tenant une Hyper Ball

Dimensions: Plus de 38 cm de haut

Age : 18 ans et plus



Rayquazaà partir de 101,90 € chez Alternate



Où précommander le set Goinfrex au meilleur prix ?

Nom du set : LEGO Pokémon Goinfrex #72150

Prix : 69,99 €

Nombre de pièces : 757 pièces

Minifigurine(s) : aucune

Dimension : plus de 18 cm de haut

Âge requis : 18 ans et plus



Goinfrexà partir de 53,90 € chez Alternate



Où précommander le set LEGO Arcanin au meilleur prix ?

Nom du set : LEGO Pokémon Arcanin #72160

Prix : 99,99 €

Nombre de pièces : 1 190 pièces

Minifigurine(s) : aucune

Dimension : plus de 17 cm de haut

Âge requis : 18 ans et plus