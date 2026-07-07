LEGO voit de nouveaux sets Pokemon absolument superbes qui signent le retour d'un pokemon légendaire et adoré des fans leaker. Il y aurait également l'un des plus gros set de la franchise et il est superbe.

LEGO continue de garnir sa collection de sets LEGO Pokemon avec l'arrivée de plusieurs nouveautés qui seront cette fois faites pour la collection principalement. On retrouvera notamment l'un des pokemon légendaires les plus appréciés de toute la licence, ce cher Rayquaza et son Pilier Céleste, mais aussi l'imposant Arcanin, ou encore le très mignon Goinfrex. Cerise sur le gâteau, on a enfin les détails les concernant, comme le prix ou encore la date de sortie et le nombre exact de pièces, ce ne sont plus de simples rumeurs.

Trois nouveaux set LEGO Pokemon ont leaké en détails

Trois nouveautés majeures arrivent pour la collection LEGO Pokemon. L'impressionnant Rayquaza sera proposé dans une version diorama où le pokemon légendaire vole au sommet du fameux Pilier Céleste. Très apprécié des fans de la 3G, un set LEGO à son image était très attendu et à première vue il ne déçoit pas. Arcanin, pokemon de type Feu et évolution ultime de Caninos, fait lui aussi partie des grands favoris de la saga. Il a enfin son propre set LEGO qui se présente comme celui d'Évoli. Il s'agit d'une représentation fidèle et détaillée, sans fioriture. Les pattes, la tête ou encore la queue seront articulées afin de vous permettre de le mettre dans différentes postures pour l'exposer. Enfin, Goinfrex, pré-évolution de Ronflex, fait lui aussi partie des nouveautés LEGO. Il a quant à lui droit à un petit set franchement joli dans lequel on peut le voir assis sur un tronc d'arbre. Il dégage un air de Ghibli avec son design proche de Totoro.

72150 Goinfrex

Numéro de série : 72150 Goinfrex

Prix : 69,99$ (certainement 69,99€)

Date de sortie : 1er août 2026 Âge : 18+

Pièces : 757





LEGO Pokemon #72160 Arcanin

Numéro de série : 72160 Arcanin

Prix : 109,99$ (certainement 109,99€)

Date de sortie : 1er août 2026

Âge : 18+

Pièces : 1190





72168 Rayquaza

Numéro de série : 72168 Rayquaza

Prix : 129,99$ (certainement 129,99€)

Date de sortie : 1er août 2026 Âge : 18+

Pièces : 1083 avec une minifigurine d'Amaryllis





De nouvelles rumeurs sur un superbe set Pokemon

Un dernier set LEGO Pokemon aurait également leaké avec de premières images qui promettent une construction vraiment superbe et unique. Il s'agit d'une grosse Poké Ball dans laquelle est enfermé un diorama avec des minifigurines de dresseurs, mais aussi des figurines custom d'Évoli et Pikachu. Ce set coûterait aux alentours de 300 dollars et serait composé de plus de 2000 pièces si l'on en croit les rumeurs. Ça ferait de lui l'un des plus gros sets LEGO Pokemon.

Numéro de série : 72154

Prix : 299,99$ (certainement 299,99€)

Date de sortie : inconnue

Age : 18+

Pièces : 2386 avec des minifigurines dont des custom d'Evoli et Pikachu





source : Reddit