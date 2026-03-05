L'année 2026 pourrait bien être une des plus intéressantes pour les amateurs de LEGO et de Pokemon. Alors que les premiers sets officiels viennent de sortir, d'autres collaborations entre les deux marques seraient au programme. C'est en tout cas ce que dévoile un créateur de contenu et leaker qui serait apparemment bien informé. Et ce qu'il rapporte va en intéresser plus d'un vu le symbole que représentera cette potentielle future construction.

S'il est vrai, les fans vont s'arracher le prochain set Pokemon

Peut-être faites-vous partie des heureux acheteurs qui ont reçu leurs LEGO Pokemon il y a moins d'une semaine. C'est le 27 février que sortait en effet les premiers sets officiels à l'effigie des plus célèbres monstres de poche. Pikachu, Évoli, Florizarre, Dracaufeu, Tortank... autant de figures cultes à reconstruire chez soi. Mais ce ne serait que le début de cette collaboration. Un set de rêve sortirait encore cette année.

Le leaker Brick Clicker vient de dévoiler une potentielle nouveauté qui ferait vraiment des heureux. Selon ses informations, un nouveau set LEGO Pokemon devrait prochainement être annoncé et il sera absolument iconique. Ce set prendrait la forme d'une Pokéball à construire soi-même. Numérotée 72154 chez le fabricant de briques, il s'agirait d'une pièce imposante de 2 239 pièces, soit plus que pour le set Pikachu. Autre point qui va faire fondre le fan : elle inclurait des minifigures, ce qui laisse imaginer qu'elle pourrait s'ouvrir pour les ranger à l'intérieur.

Compte tenu du taux de réussite dans les leaks de Brick Clicker, on ne peut que se dire que cette nouveauté va bien voir le jour. D'ailleurs, le créateur de contenu donne déjà une date de sortie dans sa vidéo YouTube. Selon ses dires, le set LEGO Pokemon de la Pokéball sera disponible au milieu de l'été, dès le 1er août 2026. Moins réjouissant cependant, il faut vous attendre à devoir mettre le prix. Il serait proposé à 260 dollars américains. Cela donnera certainement un tarif équivalent en euros. C'est en tout cas ce qui s'est passé pour les premiers modèles de monstres de poche en briques après les leaks.