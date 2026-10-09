La collaboration entre LEGO et Pokemon semble ne pas s'arrêter de sitôt alors que trois nouveaux sets qui devraient plaire aux fans et à venir prochainement auraient leaké.

De nouveaux leaks ont levé le voile sur la prochaine vague de sets LEGO Pokemon à venir courant 2027. Si la firme aux briques a déjà travaillé sur d'autres licences de Nintendo par le passé, cette année a marqué le début de sa collaboration avec les célèbres monstres de poche. Après Évoli, Pikachu, ou encore Tortank, Florizarre et Dracaufeu, il faut a priori se préparer à trois nouveaux sets attendus en mars 2027 : Salamèche, Ronflex et une Pokéball.

Les sets LEGO Pokemon Salamèche, Ronflex et Pokeball ont leaké pour une sortie prévue en mars 2027

Grâce à divers leakers spécialisés comme Unibricks sur X.com, des premiers détails ont leaké concernant trois nouveaux sets LEGO Pokemonà venir a priori courant mars 2027. Voici ce qu'on sait de chacun d'eux :

Pokéball (numéro 72183) : 406 pièces au prix présumé de 39,99 dollars

(numéro 72183) : 406 pièces au prix présumé de 39,99 dollars Salamèche (numéro 72184) : 741 pièces au prix présumé de 69,99 dollars

(numéro 72184) : 741 pièces au prix présumé de 69,99 dollars Ronflex (numéro 72185) : 1156 pièces au prix présumé de 129,99 dollars

Bien que nous ayons désormais une bonne idée générale de ce que l'avenir réserve à LEGO en matière de Pokémon, il manque encore de nombreux détails à propos de ces futurs sets. Compte tenu de son nombres de pièces, celui de Ronflex pourrait par exemple représenter une scène plus vaste autour du monstre, plutôt qu'une simple figurine.

Il pourrait en aller de même pour le set dédié à Salamèche, l'un des Pokemon les plus populaires de l'histoire de la franchise. L'historique de la gamme LEGO suggère que l'un de ces deux sets ressemblera probablement aux modèles d'Évoli et d'Arcanin, mais il est encore trop tôt pour le dire. Espérons que son adaptation en briques offrira un résultat acceptable aux yeux des fans.

Quoi qu'il en soit, il reste encore quelques mois avant la sortie de ces sets LEGO Pokemon dédiés à une Pokeball, Salamèche et Ronflex. Nous devrions donc en apprendre davantage à leur sujet d'ici leur sortie en mars 2027, si toutefois les informations leakées par Unibricks sont exactes. Compte tenu de sa réputation dans le domaine, le doute semble cependant peu permis.

Source : Unibricks sur X.com