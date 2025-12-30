Les premières briques de la collaboration entre LEGO Group et The Pokémon Company commencent à se préciser.

Un nouveau fuite réputé fiable dévoile dix sets LEGO Pokémon attendus pour l’été 2026, avec leurs noms supposés, quelques détails de gameplay… et une information qui risque de diviser les fans.

Une collaboration LEGO très attendue, mais encore mystérieuse

Annoncé officiellement en mars 2025, le partenariat LEGO Pokémon doit démarrer au printemps 2026, avant de s’étoffer durant l’été. Depuis plusieurs mois, des numéros de sets circulaient déjà, sans véritables descriptions. Cette nouvelle fuite franchit un cap en associant des noms précis à plusieurs références, offrant enfin une vision plus concrète de la gamme. Un point commun ressort toutefois immédiatement. Aucun de ces sets ne contiendrait de minifigurines, confirmant une tendance déjà évoquée dans les précédentes rumeurs.

Selon les informations relayées par la communauté Brick Tap, voici les sets concernés et leurs appellations supposées. On retrouverait L’aventure d’entraînement en buggy de Carapuce, La rencontre sauvage de Salamèche avec Racaillou, La maison d’entraînement de Pikachu, Le défi fantôme d’Osselait contre Ectoplasma, Voltali contre Dracaufeu, L’évolution d’Évoli, Le dojo avec Riolu, Le laboratoire de Mewtwo, L’évolution de Flambino, ainsi que Le bus du stade avec Embrylex et Cradopaud. Tous ces kits seraient conçus entièrement en briques, sans figurines.

Une absence qui fait mal

L’absence de minifigs commence à frustrer une partie des fans LEGO. Pourtant, ce choix semble logique. Les Pokémon affichent des tailles extrêmement variées, difficilement compatibles avec l’échelle rigide des figurines LEGO. Créer des moules spécifiques pour chaque créature représenterait aussi un investissement industriel colossal. À l’inverse, les modèles en briques permettent à LEGO de réinterpréter les Pokémon avec plus de liberté, tout en conservant son langage de construction emblématique.

Est ce que ça veut dire que dans le futur, il n'y aura aucun set Pokemon avec une figurine ? Pas forcément. Les rumeurs suggèrent surtout que les minifigurines seraient l’exception et non la règle. Des personnages humains comme Sacha pourraient théoriquement voir le jour, avant d’ouvrir la porte à quelques Pokémon emblématiques sous forme de figurines spéciales. Mais pour l’instant, la gamme 2026 semble clairement orientée vers des modèles construisibles interactifs, misant sur l’expérience plutôt que sur la collection pure.

Source : Brick Tap