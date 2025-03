Alors qu'on croyait que les sorties LEGO de mars 2025 étaient complètes, la firme danoise a surpris tout le monde avec l'annonce d'un set absolument gigantesque et sublime. Après les premières nouveautés du mois, la société a en effet ajouté à son catalogue l'ensemble 76968 Jurassic World Les fossiles de dinosaures : le Tyrannosaurus rex. Cette reproduction d'un animal de légende vous demandera de faire de la place sur vos étagères en raison de ses dimensions XXL de 33 cm de haut et surtout de 105 cm de long.

Un nouveau set LEGO à attraper en 2026

LEGO a noué de très nombreux partenariats au fil des années avec les plus grandes marques et sociétés des différentes industries du divertissement. Parmi les collaborations, on peut par exemple citer celle avec Nintendo qui a déjà donné vie à des sets très chouettes comme 77092 Zelda Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 ou 71438 Mario & Yoshi. Dans les prochaines semaines, à partir du 1er mai 2025, la boutique officielle mettra aussi en ligne 72037 Mario Kart : Mario et kart standard, tandis que le LEGO 72046 Gameboy est attendu pour le 1er octobre 2025.

En 2026, LEGO va également s'attaquer à une licence légendaire très proche de Nintendo : Pokémon. Après un leak de la branche mexicaine de l'entreprise, cette énorme annonce surprise a été officialisée avec un teaser vidéo. Et pour frapper fort dès le départ et parler au plus grand nombre, les deux entités devraient offrir un set LEGO Pokemon Pikachu. Dans le court extrait visible ci-dessous, on voit des briques qui s'assemblent pour représenter la queue de la très célèbre créature. Évidemment, cette partie du corps de Pikachu s'électrifie très rapidement pour mettre en lumière les logos de LEGO et Pokemon.

Cette nouveauté est une excellente surprise pour beaucoup de personne qui attendaient depuis longtemps un tel set LEGO. Et si c'est désormais possible, c'est parce qu'il n'y a vraisemblablement plus d'exclusivité avec Mattel et sa gamme « Mega Blocks » qui est loin d'avoir convaincu. « Enfin ! »; « Enfin, ce n'est pas d'horribles Méga-Blocks »; « Wow ! Mon portefeuille était déjà en difficulté, mais là !? » peut-on lire en commentaires. La collaboration LEGO X Pokemon sera disponible en 2026.

Source : Reddit Legoleak.