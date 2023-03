Pleurez si vous êtes fans des jeux LEGO car des choses prometteuses paraissent compromises...

Deux jeux LEGO Disney Marvel mis à la poubelle ?

Selon le site Nintendo Life, divers jeux LEGO auraient été annulés et pas des moindres. D'après leurs sources, une adaptation des Gardiens de la Galaxie était en développement sous le nom de « Project Cosmic ». Un titre qui aurait mis en scène Richard Rider alias Nova, que l'on verra dans le troisième et dernier film de la trilogie de James Gunn, ainsi qu'Adam Warlock, une autre nouvelle tête incarnée par Will Poulter.

Le deuxième projet LEGO « Marley » aurait dû être un véritable rêve pour les fans de Disney. Si les informations sont exactes, celui-ci aurait dû réunir plusieurs mondes et personnages de la firme de Mickey avec, tenez-vous bien, Le Livre de la Jungle, Pirates des Caraïbes, Toy Story, Winnie l'Ourson, Les Muppet, La Reine des Neiges, Maléfique et même L'Étrange Noël de Monsieur Jack. En lisant entre les lignes, cela aurait pu être un monde ouvert où il aurait fallu débarrasser chaque univers d'une force maléfique violette, qui détruisait les environnements en question. Une mécanique que l'on retrouve dans Disney Dreamlight Valley, une des raisons de l'annulation si l'on en croit Nintendo Life. Les problèmes liés à la direction à donner à ce jeu LEGO Disney en serait une autre.

Extraits de LEGO La Reine des Neiges : Magie des Aurores Boréales. Crédits : MyCanal.

Un shooter avec des héros de DC, Warner et Stranger Things

Dans leur article, Nintendo Life rapporte également l'annulation du « Project Rainbow Road ». C'est un peu flou à ce niveau car vraisemblablement, ça n'aurait pas forcément été un jeu LEGO. Ce projet est décrit comme un shooter avec des héros DC, Rick and Morty, Looney Tunes et... Stranger Things !

Un portage mobile de LEGO Worlds serait aussi tombé à l'eau, et malheureusement, un DLC The Mandalorian pour le récent titre La Saga Skywalker ne serait pas loin d'être abandonné. De même qu'un jeu Batman... au profit d'un énorme projet Harry Potter à l'image de ce qui a été fait avec le dernier LEGO Star Wars. Dur de s'y retrouver avec tout cela.

Lors de précédentes rumeurs, il a aussi été mentionné la sortie de jeux LEGO de sport chez 2K Games. L'un d'eux serait un FIFA pour toute la famille. Des bruits de couloir à nuancer, car malgré des sources sérieuses, nous n'avons pas de nouvelles. Peut-être qu'ils ont été également mis en pause ?