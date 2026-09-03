Après plusieurs leaks ces derniers mois, PlayStation a officiellement dévoilé le set LEGO tant attendu par les fans et il promet d'être à la hauteur de leurs attentes.

Après avoir donné vie à la NES, à l'Atari 2600 et à la Sega Genesis en briques, LEGO s'associe donc à PlayStation pour une nouvelle reproduction de console rétro. Le groupe Lego et Sony Interactive Entertainment ont profité du State of Play de ce jeudi 3 septembre 2026 pour l'annoncer officiellement après une série de suite en attendant sa sortie le 1er octobre.

Le set LEGO PlayStation officiellement dévoilé avec une sortie prévue le 1er octobre 2026

Le set LEGO Sony PlayStation se compose de 1 911 pièces, à une échelle « proche du 1:1 » et s'affiche au prix de 179,99 $. Il permet de construire en briques la console PlayStation originale et sa manette, ainsi que des dioramas faisant écho aux débuts de la marque PlayStation. Le modèle intègre un bouton « Open » fonctionnel à l'avant droit, qui actionne l'ouverture du capot à ressort pour révéler deux dioramas empreints de nostalgie. À l'intérieur, on découvre une grande reproduction en briques du logo classique « PS », ainsi que des mini-dioramas s'inspirant des jeux Gran Turismo et Ape Escape.

Avec ses 1 911 pièces, le set LEGO Sony PlayStation est plus petit que les modèles Atari 2600 (2 532 pièces) et NES (2 646 pièces), mais plus grand que le set Sega Genesis (480 pièces). Tous les sets de consoles de jeux vidéo incluaient des accessoires variés, tels qu'un téléviseur rétro pour la NES et plusieurs cartouches pour la reproduction de l'Atari 2600.

Il ne faudra donc pas attendre longtemps pour que les fans de LEGO et de PlayStation ajoutent ce set à leur collection, puisqu'il sortira donc bien le 1er octobre 2026.

Source : PlayStation sur YouTube