Les rumeurs disaient vrai : LEGO vient de lever le voile sur un set XXL tiré d’une licence culte de Disney. Du très lourd en perspective même si le tarif fait clairement mal.

Hier déjà, l’information avait circulé sur les réseaux : un nouveau set LEGO du film Pirates des Caraïbes semblait avoir fuité avant l’heure. C’est désormais officiel : le bateau pirate du capitaine Jack Sparrow rejoint la gamme LEGO Icons. Prévu pour le 15 septembre 2025, ce modèle impressionnant s’adresse avant tout aux collectionneurs et aux fans de la saga Disney.

Un set massif et détaillé pour LEGO

Composé de 2 862 pièces, ce bateau LEGO est une réplique soignée du navire maudit qui accompagne Jack Sparrow dans ses aventures. Avec 64 cm de long pour 64 cm de haut, le modèle affiche une taille imposante qui en fait une véritable pièce de collection.

La maquette ne se contente pas d’un rendu esthétique : elle intègre aussi plusieurs fonctions interactives. Les canons LEGO peuvent être déployés grâce à une molette, le gouvernail est mobile, et le pont s’ouvre pour révéler les quartiers détaillés du capitaine. Meubles, chandeliers et même une pomme sont au rendez-vous, pour un souci du détail qui ravira les amateurs.







Huit figurines incluses

Pour accompagner le navire, LEGO a prévu pas moins de huit minifigurines emblématiques. On retrouve évidemment Jack Sparrow, mais aussi Will Turner, Elizabeth Swann, Gibbs, Cotton, Anamaria, Marty et Hector Barbossa. De quoi rejouer les grandes scènes des films ou simplement enrichir une collection.

Le set inclut également une barque annexe et un support d’exposition, permettant de présenter le bateau sous un angle dynamique. Particularité intéressante : la coque peut être séparée au niveau de la ligne de flottaison, afin de donner l’impression que le navire fend les flots.

Comme la plupart des modèles Icons, ce bateau s’adresse avant tout à un public adulte. Avec son montage complexe, son rendu impressionnant et son prix de 349,99 €, il vise les fans de Pirates des Caraïbes autant que les passionnés de LEGO en quête de modèles spectaculaires. Les membres du programme LEGO Insiders pourront même en profiter en avant-première, du 12 au 14 septembre 2025.

Source : LEGO