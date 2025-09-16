Enfin, ce set magique d’une licence culte, qui avait fuité il y a quelque temps, est désormais disponible. Et il est tout simplement sublime. Par contre, ça risque de piquer un peu du côté du porte-monnaie.

Bonne nouvelle pour les amoureux de Pirates des Caraïbes et les passionnés de LEGO. Après les leaks, la marque danoise vient de lever le voile sur un set spectaculaire : le bateau pirate du capitaine Jack Sparrow. Avec près de 3 000 pièces et huit minifigurines cultes, ce modèle s’annonce comme un futur incontournable.

Un navire culte recréé en LEGO

Difficile de ne pas être impressionné par ce set LEGO. Haut et long de 64 cm, il impose tout de suite sa présence. Les voiles noires déchirées, les canons prêts à tirer ou encore la figure de proue ailée rappellent immédiatement l’univers sombre et mystérieux de la saga Disney.

Et ce n’est pas qu’une coque vide. Le pont LEGO peut s’ouvrir pour dévoiler les quartiers du capitaine. On y retrouve des meubles, des chandeliers et même une pomme bien en évidence. De petits compartiments secrets permettent aussi de dissimuler le trésor, comme dans les films.







Un équipage complet en figurines

Le set LEGO ne se contente pas du navire. Il inclut également huit personnages emblématiques : Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swann, Hector Barbossa, Gibbs, Cotton, Anamaria et Marty. Chacun est détaillé avec soin, fidèle à son apparence dans la trilogie. Avec eux, les fans pourront rejouer les grandes batailles du film, des duels sur les voiles jusqu’aux confrontations mémorables entre Jack et Barbossa.

LEGO a conçu ce modèle pour être autant un jeu qu’un objet de collection. Le bateau repose sur un support qui permet de l’exposer sous un angle dynamique, comme s’il fendait les flots. La coque peut même être séparée à la ligne de flottaison pour donner l’impression qu’il navigue

Le set Icons Le bateau pirate du capitaine Jack Sparrow (10365) est proposé au prix de 349,99 €. Les membres LEGO Insiders ont eu un accès anticipé du 12 au 14 septembre. Pour les autres, il faudra patienter : les commandes sont déjà ouvertes mais les expéditions reprendront à partir du 7 novembre 2025 pour le réassort.

Source : LEGO