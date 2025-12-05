Les nouveaux LEGO débarquent et ça envoie du lourd pour Noël. Entre Disney, Pixar, One Piece ou Wicked, la gamme s’élargit encore avec des sets plus beaux, plus fun et taillés pour l’expo. Une vague pleine de couleurs, de détails et de clins d’œil qui devrait faire craquer pas mal de fans. On fait le point.

Les nouveautés LEGO arrivent en force et il y en a pour tous les goûts. Disney, Pixar, Wicked, One Piece, Jurassic World… chaque licence apporte son lot de sets créatifs, pensés aussi bien pour jouer que pour décorer une étagère. Avec des modèles plus expressifs, plus détaillés et souvent plus accessibles, cette vague propose de belles pièces pour les collectionneurs comme pour les fans occasionnels. Et surtout, elle regorge de petites surprises qui donnent envie de tout assembler dès l’ouverture de la boîte. Voici un tour d’horizon des sets qui se démarquent le plus.

Un set LEGO Jurassic World de toute beauté



Les fossiles de dinosaures : le Tyrannosaurus rexà partir de 249,99 € chez LEGO®



Le set LEGO Jurassic World Les fossiles de dinosaures : le Tyrannosaurus rex (réf. 76968) propose un impressionnant fossile de T. rex à l’échelle 1:12, vendu 249,99 €. Avec plus de 3 000 pièces, il offre une construction dense et très détaillée, pensée pour les adultes passionnés de dinosaures. Le modèle, entièrement articulé, s’accompagne d’un site de fouilles rempli de clins d’œil aux films, ainsi que des minifigurines d’Ellie Sattler et d’Alan Grant. Un set idéal pour exposer une pièce spectaculaire inspirée de Jurassic Park.

EGO Disney, le Chiot des 101 Dalmatiens (43269)



Le Chiot des 101 Dalmatiensà partir de 139,99 € chez LEGO®



Le set LEGO Disney Le Chiot des 101 Dalmatiens (réf. 43269) offre un charmant dalmatien articulé à construire pour 139,99 €. Composé de 1 722 pièces, il permet de recréer l’un des célèbres chiots du film et même de personnaliser son apparence. La tête, la queue et la posture se modifient facilement, ce qui en fait une pièce décorative idéale pour les adultes nostalgiques. Le modèle peut aussi être exposé aux côtés d’autres sets de la collection pour enrichir une scène inspirée du classique Disney.

LEGO Mercredi, le manoir de Morticia (76786)



Le manoir de Morticiaà partir de 99,99 € chez LEGO®



Le set LEGO Mercredi Le manoir de Morticia (réf. 76786) propose une reproduction détaillée du célèbre manoir, pour un prix de 99,99 €. Avec ses 1 002 pièces, il recrée un bâtiment modulable à deux étages rempli de pièces secrètes et de clins d’œil à la série. Le modèle inclut aussi la voiture familiale et quatre mini-figurines Mercredi, Morticia, Bianca et Max, parfaites pour rejouer les scènes mystérieuses de la série. Une fois refermé, le manoir devient un bel objet d’exposition, idéal pour les fans de Mercredi.

LEGO Wicked, Glinda et Elphaba au pays des Munchkins (75690)



Glinda et Elphaba au pays des Munchkinsà partir de 69,99 € chez LEGO®



Le set LEGO Wicked Glinda et Elphaba au pays des Munchkins (réf. 75690) propose une scène féerique inspirée du film, pour un prix de 69,99 €. Avec ses 744 pièces, il permet de construire la charmante chaumière des Munchkins, accompagnée de la route de briques jaunes et d’accessoires emblématiques. Le pack inclut trois mini-poupées, Glinda, Elphaba et Boq, ainsi qu’une bulle magique activée par une petite pédale. Le modèle, à la fois décoratif et pensé pour le jeu de rôle, offre une belle entrée dans l’univers de Wicked pour les enfants dès 9 ans et les fans du film.

LEGO One Piece, le bateau pirate Vogue Merry (75639)



Le bateau pirate Vogue Merryà partir de 129,99 € chez LEGO®



Le set LEGO One Piece Le bateau pirate Vogue Merry (réf. 75639) propose une superbe reproduction du premier navire de l’équipage du Chapeau de Paille, vendue 129,99 €. Avec ses 1 376 pièces, ce modèle riche en détails permet d’explorer les différentes pièces du bateau, de la cuisine à la cabine en passant par l’atelier. Cinq minifigurines emblématiques sont incluses, Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji, pour rejouer les scènes cultes de la série. Grâce à son design soigné et à ses nombreux espaces intérieurs, le Vogue Merry devient autant un jouet d’aventure qu’un bel objet d’exposition pour tous les fans de One Piece dès 10 ans.

LEGO One Piece, le chapiteau de Baggy le Clown (75637)



Le chapiteau de Baggy le Clownà partir de 49,99 € chez LEGO®



Le set LEGO One Piece Le chapiteau de Baggy le Clown (réf. 75637) recrée l’un des moments les plus marquants de l’arc d’East Blue, avec un prix accessible de 49,99 €. Composé de 573 pièces, il transforme le célèbre chapiteau de Baggy en véritable terrain d’aventure : le décor s’ouvre pour révéler une grande zone de jeu, des sièges amovibles et même le trône du clown pirate. Les minifigurines de Luffy, Zoro, Nami et Baggy accompagnent le modèle, permettant de revivre les scènes où l’équipage doit échapper au réservoir d’eau, à la roue tournante ou encore à la cage suspendue. Avec ses nombreux accessoires et ses mécanismes simples à manipuler, ce set offre un superbe playset pour les enfants dès 8 ans et un clin d’œil nostalgique pour les fans de One Piece.

LEGO One Piece, le restaurant flottant Baratie (75640)



Le restaurant flottant Baratieà partir de 299,99 € chez LEGO®



Le set LEGO Baratie (réf. 75640) propose une reproduction impressionnante du célèbre restaurant flottant pour 299,99 €. Avec ses 3 402 pièces, ce modèle destiné aux adultes recrée les différentes salles du navire, de la cuisine à la salle à manger, en passant par les quartiers de Zeff. Le set inclut dix minifigurines emblématiques, dont Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Zeff et Mihawk. Les nombreux détails fidèles à la série Netflix, affiches « Wanted », escargophone, bateau de Mihawk, en font une pièce de collection idéale. Un modèle imposant, riche en clins d’œil et parfait pour exposer ou revivre les scènes cultes de One Piece.

Jurassic World, la poursuite du vélociraptor et du titanosaure (76973)



La poursuite du vélociraptor et du titanosaureà partir de 99,99 € chez LEGO®



Le set La poursuite du vélociraptor et du titanosaure (réf. 76973) propose une aventure Jurassic World complète pour 99,99 €. Avec 582 pièces, il met en scène deux dinosaures articulés, un titanosaure et un vélociraptor, accompagnés de trois minifigurines : Zora Bennett, Martin Krebs et le Dr Henry Loomis. Le kit inclut aussi une station de charge, un 4x4 avec remorque, une moto, un drone et un campement doté d’un arbre que le titanosaure peut renverser.

LEGO Disney, la maison sur la plage de Lilo et Stitch (43268)



La maison sur la plage de Lilo et Stitchà partir de 89,99 € chez LEGO®



Le set La maison sur la plage de Lilo et Stitch (réf. 43268) propose une adorable reconstitution de l’univers du film pour 89,99 €. Avec 834 pièces, il permet de construire une maison sur deux étages, remplie de détails inspirés du dessin animé : planches de surf, mini guitare, tourne-disque, vaisseau spatial et même la poupée Souillon. Le set inclut cinq personnages, Lilo, Stitch, Nani, David et M. Bubbles, pour imaginer des scènes du quotidien ou partir dans des aventures plus fantaisistes.

LEGO Wicked, tableau d’Emerald City (75685)



Tableau d’Emerald Cityà partir de 149,99 € chez LEGO®



Le set Tableau d’Emerald City (réf. 75685) propose une pièce déco unique pour les fans de Wicked, vendue 149,99 €. Avec 1 518 pièces, ce tableau en relief recrée les couleurs iconiques de l’univers, le vert de la Cité d’Émeraude, le rose de Glinda, le jaune de la route de briques, tout en intégrant plusieurs scènes emblématiques. On y trouve notamment la bulle de Glinda, Elphaba en plein vol et un compartiment secret renfermant Dorothy, l’épouvantail, le lion peureux, le bûcheron et Toto. L’ensemble peut être accroché au mur ou posé sur une étagère, ce qui en fait une pièce idéale pour habiller un intérieur.

LEGO Ideas Disney Pixar Luxo Jr. (21357)



Disney Pixar Luxo Jr.à partir de 69,99 € chez LEGO®



Le set Disney Pixar Luxo Jr. (réf. 21357) est un petit bijou pour les fans d’animation. Proposé à 69,99 €, il réunit 613 pièces et recrée la fameuse lampe qui a marqué l’histoire de Pixar. Le modèle est entièrement articulé, ce qui permet de retrouver ses mouvements iconiques, y compris ses petits bonds si reconnaissables.

LEGO Ideas, l’Étrange Noël de Monsieur Jack (21351)



L'Étrange Noël de Monsieur Jack - Disney Tim Burton à partir de 199,99 € chez LEGO®



Le set L’Étrange Noël de Monsieur Jack (réf. 21351) s’impose comme une pièce incontournable pour les fans du film culte. Vendu 199,99 €, il réunit 2 193 pièces et recrée trois lieux emblématiques : la montagne en spirale, la maison de Jack et la mairie d’Halloween Town. L’ensemble forme un diorama riche en détails, pensé pour être exposé toute l’année. On retrouve aussi six minifigurines, plus Zero et le Maire, ce qui permet de rejouer les scènes les plus marquantes du film.

LEGO Disney – WALL-E et EVE (43279)



WALL-E et EVEà partir de 69,99 € chez LEGO®



Le set WALL-E et EVE (réf. 43279) propose un joli hommage au film culte de Pixar. Pour 69,99 €, on assemble 811 pièces qui donnent vie à quatre personnages, WALL-E, EVE, M-O et Hal. Le résultat est à la fois mignon, nostalgique et très agréable à exposer. WALL-E avance sur ses chenilles, M-O nettoie autour de lui, et EVE peut bouger la tête et les bras. On retrouve même la petite plante dans sa botte, clin d’œil essentiel pour les fans. L’ensemble est pensé pour être posé sur un bureau ou une étagère, avec la possibilité de créer une petite scénette fidèle au film.

LEGO Disney – Angel (43257)



Angelà partir de 64,99 € chez LEGO®



Le set Angel (réf. 43257) va faire fondre les fans de Lilo & Stitch. Proposé à 64,99 €, il réunit 784 pièces pour construire une grande figurine articulée d’Angel, avec ses oreilles mobiles, sa tête pivotante et sa petite antenne iconique. Le modèle est accompagné de trois cœurs « flottants » et d’un papillon à positionner sur sa tête, ce qui permet de varier les poses et d’ajouter une touche décorative. Une fois assemblée, Angel devient une très jolie pièce à exposer, surtout si vous possédez déjà le set Stitch vendu séparément.