Les fans de LEGO vont pouvoir savourer une nouvelle découverte, grâce à la patience et au génie d’un passionné qui vient de créer une véritable pépite visuelle. On aimerait presque pouvoir l’acheter…

La créativité des fans n’a décidément aucune limite. La preuve avec MitchBuilds, un passionné de Monster Hunter qui vient de publier une vidéo impressionnante où il dévoile ses modèles LEGO faits maison, inspirés de Monster Hunter Wilds. Et autant le dire tout de suite : c’est un vrai bijou de précision et de passion.

Monster Hunter à la sauce LEGO

Dans sa vidéo de plus de 30 minutes, MitchBuilds montre comment il a assemblé, pièce après pièce, deux compagnons emblématiques du jeu : le Palico (déjà bien connu des fans) et le Seikret, l’une des nouvelles montures introduites dans Wilds. Chaque élément est pensé dans les moindres détails LEGO, des pattes aux sacoches, en passant par les armes et les accessoires.

Le résultat ? Deux créatures ultra fidèles à l’univers du jeu, avec une finition bluffante. On y retrouve l’esprit de Monster Hunter jusque dans les petites touches, comme le matériel d’exploration ou les attaches de selle. On pourrait presque croire à des produits Made in LEGO officiels.

Une création qui fait rêver les fans

La vidéo a rapidement séduit la communauté. Dans les commentaires, les fans saluent la qualité du travail et la fidélité du rendu. Certains vont même plus loin, en appelant de leurs vœux une collaboration officielle entre LEGO et Capcom. Une idée qui semble logique, tant l’univers de Monster Hunter se prête bien à ce type de projet. Et avec le succès de Wilds, on ne peut pas totalement exclure que ce genre de projet devienne un jour réalité.

Ce projet LEGO arrive au bon moment. Monster Hunter Wilds a récemment reçu une grosse mise à jour gratuite (Title Update 2), ajoutant deux monstres très attendus : Lagiacrus et Seregios. Le patch introduit aussi les armes superposées, une nouvelle fonctionnalité qui permet de personnaliser le look de son équipement sans en changer les statistiques.

Et ce n’est pas fini : une troisième mise à jour est prévue pour septembre, avec un nouveau monstre au programme et un niveau de difficulté inédit. Capcom continue donc de faire vivre le jeu, avec du contenu frais tous les quelques mois.

Source : MitchBuilds