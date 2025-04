LEGO ne plaisante pas pour le mois de mai avec une avalanche de nouveautés pour cette licence légendaire. Parmi elles, on retrouve une nouveauté absolument magnifique.

Comme on l’a vu dans notre récapitulatif des sorties LEGO d’avril 2025, les nouveautés ne manquent pas ce mois-ci. Et en regardant le mois de mai, impossible de passer à côté des sets Star Wars, toujours aussi populaires. Plusieurs boîtes inspirées de la saga culte arrivent, prêtes à faire craquer les fans de la première heure comme les nouveaux venus. L’occasion parfaite pour se faire plaisir… ou pour offrir un petit cadeau.

Beaucoup de Star Wars chez LEGO

Le premier set à ouvrir le bal, c’est le Rebel U-Wing Starfighter (75399), inspiré de la série Andor. Ce vaisseau compact de 594 pièces inclut quatre figurines très sympas : Cassian Andor, K-2SO, Dedra Meero et un officier impérial. De quoi revivre les tensions de la Rébellion pour 69,99 €. La sortie est programmée pour le 1er mai 2025.

Le retour de Kylo Ren… en version miniature

Dans la gamme des vaisseaux midi-scale, Kylo Ren’s Command Shuttle (75406) fait son entrée. Avec ses 386 pièces, ce modèle réduit ne comprend pas de minifigurine, mais propose un bel objet à exposer. Là encore, le prix est de 69,99 €. La sortie est aussi programmée pour le 1er mai 2025.

Un logo Star Wars à construire

Après la version Marvel en début d’année, LEGO décline le concept avec un logo Star Wars à construire (75407). Le design reprend le logo jaune emblématique du générique, avec une micro-scène cachée à l’intérieur : la Tantive IV et un Star Destroyer. Comptez 700 pièces pour 59,99 €. C'est aussi pour le 1er mai.

Deux nouveaux casques pour les collectionneurs

La collection de casques LEGO continue avec deux modèles très attendus : Jango Fett Helmet (75408), composé de 616 pièces, pour 69,99 € et le Kylo Ren Helmet (75415), un hommage aux 10 ans de The Force Awakens, avec 529 pièces, au même prix Ces sets misent avant tout sur la présentation. Pas de fonctionnalités jouables, mais un rendu visuel fidèle et élégant.





Chopper arrive en version brique

Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars Rebels : Chopper (75416) rejoint les droïdes à construire. Ce modèle de 1 039 pièces est accompagné d’une minifigurine exclusive du petit droïde grincheux. Un set plein de charme, proposé à 99,99 €.

Le gros morceau est le UCS Jango Fett's Starship

Enfin, la star de cette vague, c’est bien sûr le tout nouveau set UCS de mai : Jango Fett’s Starship (75409). Avec près de 3000 pièces (exactement 2 970), ce modèle impressionnant rend hommage au célèbre Slave I dans sa version prélogie. Le set comprend deux figurines, dont Jango Fett, et sera vendu à 299,99 €.

Source : LEGO