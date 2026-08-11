Certains sets LEGO de 2027/2028 ont leaké dont un qui pourrait bien devenir l'un des plus gros sets de tous les temps. Certains leaks ont également déjà été mentionnés il y a peu.

Une nouvelle vague de leaks LEGO vient de faire son apparition et révèle de très gros sets issus de licences cultes comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou encore Disney et DC Comics. On pourrait également avoir une nouvelle version d'un des plus gros sets de l'histoire : le Falcon Millenium UCS.

Nouvelle vague de leaks pour les sets LEGO de 2027/2028

Après les leaks des sets LEGO de début 2027, partagés par Buggyleaks, voilà qu'une nouvelle fournée de fuites arrive cette fois publiée par CarterBricks04. L'informateur n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'il a déjà révélé de nombreux sets en avance par le passé. Bien que l'on prendra toujours ses pincettes tant que rien n'est officialisé, ces fuites peuvent nous donner un aperçu de ce qui nous attend et il y a du beau monde. Pour l'heure, il n'y a aucune date de sortie et nous n'avons presque aucun détail concernant ces sets LEGO, mais tous seraient prévus pour la saison 2027/2028.

Seigneur des anneaux, Star Wars, DC Universe... tous les leaks connus

Certains des sets LEGO annoncés ont d'ailleurs déjà été mentionnés dans des leaks précédents, notamment un diorama hommage à George Lucas, ou encore un cinéma avec des affiches Star Wars, et un set pour Dune. Mais de nouvelles choses font leur apparition comme une représentation du Daily Planet et de Krypto, qui pourraient être des sets LEGO accompagnant la sortie du film Man of Tomorrow de James Gunn. On notera aussi un set Street Fighter, Hello Kitty ou encore Dragon Ball. Le Seigneur des Anneaux ne sera pas en reste avec une représentation du Gouffre de Helm, une forteresse iconique, ou encore du Poney Fringant, une auberge que les fans connaissent très bien.

LEGO Icons

Queen Mary II

Le Poney Fringant (Le Seigneur des Anneaux)

Le Gouffre de Helm (Le Seigneur des Anneaux)

Machine à pince sur le thème du château, basée sur le set du château jaune

Homer Simpson en version agrandie (mention barrée sur le visuel)

Le Hollandais Volant (Pirates des Caraïbes)

Grande voiture K2000 (Knight Rider)

LEGO Architecture

Golden Gate Bridge

Parthénon

LEGO DC Universe Super Heroes

Daily Planet modulaire

Krypto à construire

LEGO Disney

Grand château d'Arendelle

Sets Smart Play

Divers (sans thème précisé)

Set Street Fighter

Set d'exposition Hello Kitty

Spider-Punk en version agrandie, brisant une guitare

Sets Dragon Ball sur Namek

Nouveau thème d'animaux mignons

LEGO Star Wars

Captain Rex (Star Wars The Clone Wars)

UCS Millennium Falcon - qui pourrait être une nouvelle version d'un des plus gros set LEGO de tous les temps.

Les sets mentionnés et qui avaient déjà leaké

Cinéma avec affiche Star Wars

Ver des sables (Dune)

Hommage à George Lucas

Diorama Landspeeder

Smart Play Ninjago

Tour de l'horloge modulaire

Affiche Un Nouvel Espoir

L'un des plus gros sets LEGO Star Wars de tous les temps de retour avec le Falcon Millenium UCS

Mais dans cette myriade de leaks, un set LEGO en particulier retient toute l'attention : une nouvelle version du Falcon Millenium UCS, pour Ultimate Collector Series, qui sera quant à lui retiré de la vente en décembre. Actuellement, c'est l'un des plus gros sets Star Wars de toute l'histoire. Il fait même partie des plus gros sets LEGO jamais imaginés d'après le classement officiel, et c'est également l'un des plus beaux et appréciés des fans. Avec son retrait des rayons, il laisserait la place à une nouvelle version, celle que mentionneraient donc les fameux leaks. Pour l'heure, nous n'avons aucune autre information le concernant, mais en règle générale, lorsqu'une nouvelle version remplace une précédente, elle est toujours plus détaillée, comporte davantage de pièces et parfois même des minifigurines supplémentaires.

Détail du set LEGO Star Wars Falcon Millenium UCS actuel

Nom : LEGO Star Wars Millennium Falcon UCS #75192

Prix : 849,99 €

Nombre de pièces : 7 541

Minifigurines : 10 au total : Han Solo, Chewbacca, Princesse Leia et C-3PO pour l'équipage classique, Han Solo âgé, Rey et Finn pour l'Épisode VII/VIII, auxquels s'ajoutent BB-8, un mynock et deux Porgs à construire

Dimensions : 21 cm de haut, 84 cm de long et 60 cm de large

Âge : 16 ans et plus