Les choses ne s’arrêtent plus du côté de LEGO en ce début d’année 2026. Alors que la firme vient tout juste de lancer sa « plus grande évolution depuis toujours » avec SMART Play, une nouvelle technologie intelligente, les annonces de sets s’enchaînent et ne se ressemblent pas. De Star Wars à Pokemon, en passant par Harry Potter ou encore Kpop Demon Hunters, il y en assurément pour tous les goûts, et c’est loin d’être terminé. Car si l’on en croit de nouvelles fuites, les fans de Dragon Ball seraient les prochains sur la liste.

Un nouveau set LEGO Dragon Ball serait en approche

En effet, c’est au travers d’une longue vidéo que Brick Clicker, un créateur de contenus spécialisé dans tout ce qui touche de près ou de loin aux activités de LEGO, a dévoilé certaines des prochaines collaborations à venir du côté de la firme au cours des prochains mois. Des collaborations qui devraient donc comprendre du Pokemon, comme nous vous en avons parlé hier, mais aussi du Dragon Ball, avec un nouveau set aux couleurs de Shenron. Et les fans peuvent visiblement s’attendre à « une scène iconique » pour l’occasion.

Malheureusement, assez peu de détails sont pour l’instant disponibles à ce sujet. « Je suis sûr que ça va être magnifique, comme un grand diorama pour les plus de 18 ans » assure toutefois Brick Clicker, avant d’ajouter que le set LEGO inclura également la présence de mini-figurines, ce qui devrait permettre d’en faire « un moment fort » pour tous les fans de Dragon Ball. « Je suppose que ça inclura au moins Goku » précise-t-il alors, même s’il n’est selon lui pas impossible que d’autres personnages emblématiques de la franchise soient aussi de la partie.

Gageons qu’il va néanmoins falloir faire preuve d’un peu de patience avant d’en avoir le cœur net, puisque le set en question ne serait pas prévu avant le mois de novembre 2026 par LEGO. Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, inutile de préciser que tout ceci reste à prendre avec de grosses pincettes pour le moment donc, même si Brick Clicker dispose aujourd’hui d’une certaine fiabilité dans le milieu. En attendant, rendez-vous dans les prochains mois pour les futures annonces de LEGO, qui nous promet d’ores et déjà une année 2026 riche en surprises.

Source : Brick Clicker