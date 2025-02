Les fans de One Piece et de LEGO peuvent se réjouir : une première série de sets inspirés de l’univers de Luffy et son équipage est attendue pour le 1er août 2025. Cette collection devrait proposer des lieux emblématiques et des navires issus des premiers arcs du manga et de l’adaptation en live-action.

LEGO met à l'honneur cette grosse licence culte

C'était une grosse rumeur et ça semble se confirmer encore pour les sets LEGO One Piece à venir. L'info provient cette fois du toujours très informé Falconbricks. Selon les premières informations, cinq ensembles seraient au programme. Ces modèles permettraient aux fans de revivre des moments iconiques de l’aventure de Monkey D. Luffy, du village de Foosha au restaurant flottant Baratie.

Voici la liste des sets attendus :

Le Bar des Fêtes – 301 pièces, 29,99$

– 301 pièces, 29,99$ Le Cirque de Buggy – 537 pièces, 49,99$

– 537 pièces, 49,99$ Parc Arlong – 926 pièces, 79,99$

– 926 pièces, 79,99$ Le Going Merry – 1 376 pièces, 129,99$

– 1 376 pièces, 129,99$ Le Baratie (modèle 18+) – 3 402 pièces, 299,99$

Cette première vague LEGO comprendrait Le Bar des Fêtes, où tout commence pour Luffy, Le Cirque de Buggy, inspiré du premier grand affrontement du héros, et Parc Arlong, repaire des hommes-poissons. Côté navigation, le mythique Going Merry devrait faire son entrée en version détaillée, tandis que le plus grand set de cette collection, Le Baratie, célèbre restaurant flottant de Sanji, promet un modèle complexe et fidèle.

Que le début ?

Chaque ensemble devrait inclure plusieurs figurines, notamment les membres de l’équipage du Chapeau de Paille et certains antagonistes marquants. Avec ces cinq premiers ensembles, LEGO semble vouloir proposer une entrée en matière fidèle à l’univers de One Piece. Si ces modèles rencontrent le succès, d’autres pourraient suivre, couvrant des arcs narratifs plus avancés comme Alabasta, Skypiea ou Enies Lobby. Reste à attendre une annonce officielle de LEGO pour confirmer ces informations et découvrir les premières images des sets. En attendant, les fans peuvent déjà rêver à de futures aventures en briques dans l’univers de One Piece.

Source : Falconbricks.