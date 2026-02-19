LEGO serait en train de préparer un énorme set pour cette licence archi culte et les collectionneurs vont se l'arracher puisqu'elle marquera le retour d'une lieu iconique qui a disparu des set LEGO.

LEGO ne lâche pas ses poules aux œufs d'or et devrait prochainement sortir un très gros set inspiré par une licence extrêmement populaire. Véritable monument de la pop culture, la franchise a d'abord cartonné en romans puis a conquis le cinéma, les planches de Broadway, et aura prochainement le droit à une série sur HBO Max. Mais avant ça, c'est LEGO qui devrait créer l'évènement avec un très gros set, le plus gros set de 2026 de cette licence sur le papier, tout a leaké.

Un énorme set LEGO Harry Potter a leaké, les collectionneurs vont adorer

Plusieurs sources indiquent en effet que LEGO est en train de préparer un set Harry Potter qui représenterait l'aile est de Poudlard, la fameuse école des sorciers. S'il existe déjà plusieurs sets sur le célèbre château magique, celui-ci devrait être bien plus détaillé puisqu'à une toute autre échelle. Pour le moment, nous n'avons pas de visuel mais plein de détails. Ce set LEGO devrait représenter toute l'aile est du château ainsi que le viaduc qui connecte cette partie à la cour centrale.

De très nombreux détails sont attendus, notamment une minifigurine du Baron Sanglant, un fantôme qui erre dans cette aile de l'école qui fera sont entrée pour la toute première fois dans un set LEGO. Les collectionneurs seront également heureux de retrouver une Chambre des Secrets, comme dans le second roman (et le second film) avec une figurine représentant le Basilic, le serpent géant qui garde farouchement les lieux. Un set représentait autrefois ce lieu iconique de la franchise, mais il a été retiré des magasins il y a quelques années maintenant.

Si l'on en croit les leaks, ce set LEGO devrait être composé de près de 2164 pièces et devrait donc être le plus imposant set Harry Potter de l'année 2026. Le set 7666473 Château de Poudlard : Aile Est n'a pas de date de sortie fixée, mais les rumeurs pensent qu'il devrait suivre le cycle des sorties LEGO et viserait une disponibilité cet été au 1er août. On attendra toutefois une officialisation pour en avoir le cœur net comme d'habitude.

Source : Reddit, Unibrick