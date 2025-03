LEGO régale en ce moment. Hier encore, on vous parlait sur Gameblog d’un nouveau set Mario Kart. Cette fois, changement d’ambiance total avec l’arrivée d’un set Jurassic Park d’exception. Clairement, c’est une véritable pépite… et il est bien difficile de ne pas craquer.

Un set LEGO de toute beauté

Si vous aimez les dinosaures et les belles constructions, ce nouveau set devrait vous faire tourner la tête. LEGO dévoile un modèle impressionnant : le fossile de Tyrannosaurus rex. Une pièce de collection pensée pour les adultes, à la fois élégante, immersive… et pleine de clins d’œil à Jurassic Park.

Le set contient 3 145 pièces et permet de construire un T. rex à l’échelle 1:12. Une fois assemblé, le dinosaure mesure plus de 33 cm de haut. Ce n’est pas un simple jouet, c’est un véritable modèle d’exposition, pensé pour trôner fièrement sur une étagère. Chaque partie du squelette est articulée : tête, mâchoires, bras, queue… Vous pouvez donc lui donner différentes poses, pour un rendu encore plus vivant.







Un beau dinosaure

LEGO n’a pas oublié les amateurs de la saga Jurassic Park. Ce set comprend deux minifigurines cultes : le Dr Ellie Sattler et le Dr Alan Grant, tout droit sortis du film de 1993. On retrouve aussi une plaque descriptive, façon musée, et des petits éléments cachés, comme un morceau d’ambre, clin d’œil évident aux origines des dinosaures du film.

Que vous soyez passionné par les dinosaures, fan de la saga Jurassic ou simplement amateur de belles constructions, ce set est une excellente idée cadeau. Il mêle nostalgie, créativité et plaisir d’assemblage dans un même coffret. Le prix annoncé est de 249,99 €, avec une sortie prévue très bientôt. Les membres LEGO Insiders pourront même y accéder en avant-première. Oui, c'est assez onéreux. Il va donc falloir... dépenser sans compter !

Ce fossile de Tyrannosaurus rex LEGO Jurassic World coche toutes les cases : un design soigné, une vraie présence une fois exposé, des références cultes et une construction immersive.

Source : LEGO