Évoqué par certaines fuites il y a quelques semaines, le prochain jeu LEGO continue de se dévoiler à travers de nouveaux leaks alors que son annonce serait désormais imminente.

Avec l’Opening Night Live de la Gamescom qui approche désormais à grands pas, les rumeurs concernant les jeux que l’on pourrait ou non y retrouver commencent naturellement à s’intensifier sur la toile. Parmi elles se trouve alors notamment l’annonce potentielle du retour de TT Games, qui se préparerait à revenir avec un nouveau jeu LEGO dédié à l’un des super-héros les plus appréciés de la pop-culture : Batman. Et tandis que son existence reste pour l’heure à confirmer, de nouveaux éléments continuent toutefois à émerger à son sujet.

De nouveaux détails en fuite pour le jeu LEGO Batman

En effet, après nous avoir révélé l’existence du projet il y a maintenant deux semaines, le compte LEGOTtNewsI a réitéré le processus sur X, en partageant cette fois-ci une nouvelle salve d’informations concernant la nature de ce mystérieux projet. On apprend ainsi qu’à l’instar de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, ce nouveau jeu Batman permettrait de revisiter plusieurs des films mettant en scène le Chevalier Noir à travers les décennies, avec la possibilité pour les joueurs de « choisir l’ère » qu’ils souhaitent parcourir.

En revanche, LEGOTtNewsI n’est pour l’instant pas en mesure de confirmer quels films précisément seront de la partie, outre le fait qu’il « s’agira probablement uniquement des films live action » et que Batman v Superman ne sera pas inclus. Il précise au passage que ce nouveau jeu n’aura alors aucun lien avec la précédente trilogie LEGO Batman qui a vu le jour entre 2008 et 2014. On peut donc probablement s’attendre à une toute nouvelle expérience, qui restera toutefois dans les standards de TT Games et du dernier LEGO Star Wars côté gameplay.

Il confirme pour finir que le jeu prendra la forme d’un monde ouvert mettant en scène Gotham City, avant de préciser qu’il faudra ensuite attendre l’annonce officielle du jeu pour en savoir plus sur ce futur LEGO Batman. L’avantage, cependant, c’est que nous n’aurons pas à attendre bien longtemps pour cela, puisqu’il réaffirme que l’annonce devrait avoir lieu dès le 19 août prochain, lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom. La sortie du jeu, quant à elle, serait prévue pour le printemps 2026. Bien entendu, tout cela reste néanmoins à confirmer. Prudence, donc.