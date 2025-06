Dans la foulée des confirmations des LEGO Power Rangers Megazord et Godzilla, et de bien d'autres créations pensées à la base par des fans, la marque donne son feu vert pour un set basé sur un immense classique.

Les fans du Chevalier Noir devraient être heureux, sauf pour leur compte en banque, puisqu'un nouveau set Batman Arkham Asylum a encore leaké. Il sera bien plus imposant, et donc de facto plus cher, que l'ensemble 70912 L'Asile d'Arkham qui est aujourd'hui épuisé. On parle en effet d'un prix avoisinant les 300 dollars pour une sortie le 9 septembre 2025. De son côté, LEGO a annoncé la mise en chantier d'un sublime set tiré d'une licence culte pour toute une génération. Retour dans le passé et les années 90...

LEGO adapte une série archi culte des années 90

Les annonces LEGO Ideas s'enchainent ces dernières semaines. Pour rappel, c'est un programme officiel qui permet à des amateurs plein de talents de soumettre leurs créations aux votes des internautes. Si celles-ci récoltent 10 000 voix, alors le projet est validé et étudié par la firme danoise en vue de faire des ajustements avant la commercialisation. Dans le cas où tout cela aboutit, le créateur ou la créatrice obtient 1% de royalties des ventes nettes, 10 exemplaires gratuits et se voit crédité(e) par l'entreprise. Des dizaines et des dizaines de sets LEGO Ideas ont d'ailleurs véritablement vu le jour et ce n'est pas près de s'arrêter.

Récemment, un monstrueux set Godzilla ainsi qu'un énorme set Power Ranger Megazord ont été validés par la communauté. Mais il y a mieux encore si vous avez passé du temps devant la cultissime série X-Files : Aux Frontières du Réel. Le créateur WetWired a remporté le grand prix du défi autour de la nostalgie des années 90. Oui, un set LEGO X-Files : La Vérité est ailleurs va voir le jour dans les mois à venir. « La vérité est bel et bien ailleurs... car nous pouvons maintenant annonce le grand gagnant du concours LEGO Ideas Construisez votre nostalgie - Retour dans les années 90 ! est... The X-Files : The Truth is Out There de WetWired ».

Le set The X-Files The Truth is Out There va bien sortir

Pour ce set LEGO X-Files La Vérité est ailleurs, WetWired a choisi de faire un clin d'oeil au poster « I Want to Believe » qui se trouve dans le bureau au sous-sol de Mulder. L'ensemble est divisé en deux parties. En haut, on a une forêt qui est survolée par une soucoupe volante de laquelle descend un extraterrestre. En bas, on a une reproduction du bureau de l'agent Fox Mulder. Pour le moment, ce set LEGO X-Files est composé de 2020 pièces et inclut des minifigurines de Fox Mulder, Dana Scully, d'un Alien, du Diable du New Jersey, de Walter Skinner, d'un chef du syndicat et de l'iconique Eugene Tooms. Évidemment, c'est une version non définitive, et par conséquent, ne soyez pas surpris si le projet commercialisé diffère des images ci-dessous.



















Source : LegoIdeas.