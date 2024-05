Horizon Forbidden West est toujours l'un des plus beaux jeux de la génération actuelle. Mais c'est également un excellent blockbuster qui a su éliminer certaines faiblesses de la précédente aventure. Et d'un point de vue gameplay, ça ne bouge pas, c'est toujours grisant, même plus encore, de s'attaquer à ces machines d'acier corrompues. En particulier pour les plus grosses bêtes du jeu. Le prochain titre multijoueur est toujours en développement selon le journaliste Jason Schreier, aux côtés d'une expérience véritablement inattendue.

Un jeu Horizon complètement à part sur PS5 se confirme

Horizon est désormais une franchise PlayStation à part entière. Après deux épisodes, qui ont eu une extension chacun, la marque trône fièrement aux côtés de God of War, Gran Turismo etc. Devant ce beau succès pour une licence originale, Guerrilla Games a dit avoir « 16 plans » en tête. Mais attention, ça ne correspond pas à 16 jeux pour autant. Dans tous ces projets, il y a déjà la série télévisée qui est en développement chez Netflix. Ensuite, il y a le soft multi mentionné plus haut, mais également une suite. Oui, la fin de Forbidden West ne sera pas laissée en suspens puisqu'Horizon 3 a été confirmé officiellement par les équipes.

Sur Twitter, l'insider Tom Henderson a révélé que PlayStation était en train de préparer un trailer LEGO Horizon, et qu'il était même prêt à être diffusé. Ce qui a rallumé la rumeur d'un showcase imminent sur les prochains jeux PS5. Il a également été soutenu par l'internaute Kurakasis qui, aujourd'hui, est en possession de détails supplémentaires intéressants. « LEGO Horizon Adventures. C'est le nom du projet qui va être annoncé lors du prochain événement PlayStation. Je ne sais pas si c'est un jeu ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'il pourrait s'agit d'un nouveau set LEGO Horizon, et peut-être pas d'un jeu vidéo.

Mais ce sera bien un jeu vidéo d'après les informations collectées par Tom Henderson. « Ce sera Horizon Forbidden West, mais en LEGO. Le jeu aura des graphismes réalistes » (via Insider Gaming). Traduction : une production LEGO visuellement éblouissante qui reprendrait donc tout l'univers et peut-être les mécaniques de la franchise de Guerrilla Games, mais avec un monde et des personnages en briques. Sur le papier, que pensez-vous de cette idée de LEGO Horizon Adventures ?