Fans de LEGO et d’Harry Potter ? Préparez-vous à craquer pour ces sets superbes, pensés pour tous les goûts et tous les budgets. Dans le lot, il y a vraiment des choses magnifiques.

LEGO continue de gâter les sorciers en herbe avec de nouvelles créations inspirées d’Harry Potter. Au programme : des pièces spectaculaires pour les collectionneurs, mais aussi des scènes cultes à reconstruire pour replonger dans l’univers magique. Que vous cherchiez une déco originale, un défi de construction ou simplement un peu de féérie à la maison, ces sets ont de quoi faire briller les yeux des fans.

LEGO Harry Potter Privet Drive, la visite de tante Marge

Le set LEGO Harry Potter Privet Drive : la visite de tante Marge (76451) replonge les fans dans l’une des scènes les plus drôles du Prisonnier d’Azkaban. Avec 639 pièces, il propose une réplique détaillée de la maison des Dursley, qui s’ouvre pour révéler la cuisine, le salon, les chambres et même le fameux placard sous l’escalier.

On y retrouve 5 minifigurines (Harry, Vernon, Pétunia, Dudley et tante Marge), le chien Molaire, ainsi qu’une version « gonflée » de tante Marge pour recréer la scène culte où Harry perd patience. Vendu 89,99 €, ce set est autant un jouet riche en détails qu’un bel objet de collection pour les sorciers en herbe comme pour les fans de LEGO.

Le set LEGO Harry Potter Le Terrier : Édition Collector (76437) rend hommage à la maison bancale et chaleureuse des Weasley. Avec 2 405 pièces et pas moins de 10 minifigurines (toute la famille Weasley, Harry Potter, Errol la chouette et même deux cochons), cette reproduction détaillée reprend les étages de travers, la porcherie et l’intérieur plein de vie. On y retrouve des fonctions magiques comme la vaisselle qui se lave seule ou la cheminée équipée de la poudre de cheminette.

Destiné aux constructeurs adultes, ce modèle de 46 cm de haut est autant un défi créatif qu’une superbe pièce d’exposition. Vendu 259,99 €, il s’impose comme un incontournable pour les fans de LEGO et de l’univers Harry Potter qui veulent ajouter un lieu culte du monde des sorciers à leur collection.

Le château de Poudlard, le cours de botanique :

Le set LEGO Harry Potter Le château de Poudlard : le cours de botanique (76445) permet de revivre l’un des cours les plus emblématiques de la saga. Avec 390 pièces, il propose une serre qui s’ouvre pour faciliter le jeu, remplie de plantes magiques et de détails amusants, dont trois Mandragores à sortir de leurs pots.

On y retrouve 3 minifigurines (Neville Londubat, Hermione Granger et le professeur Chourave), accompagnées de Trevor le crapaud et d’accessoires de jardinage. Vendu 49,99 €, ce set peut être combiné aux autres modules Poudlard pour créer un château détaillé et constitue un cadeau idéal pour les jeunes sorciers dès 8 ans.

Magasin d'accessoires de Quidditch et marchand de glaces

Le set LEGO Harry Potter Magasin d’accessoires de Quidditch et marchand de glaces (76452) transporte les fans au cœur du Chemin de Traverse. Avec 795 pièces, il propose deux boutiques mythiques : le magasin de Quidditch, rempli d’accessoires emblématiques comme le Souafle, le Vif d’or ou les uniformes, et la célèbre échoppe de glaces de Florian Fortarôme, qui s’ouvre pour dévoiler un intérieur détaillé et une terrasse avec kiosque rétro.

Le coffret inclut 6 minifigurines (dont Ron Weasley, Cho Chang, Katie Bell et Florian Fortarôme), parfaites pour recréer des scènes magiques ou inventer de nouvelles histoires. Vendu 99,99 €, ce set peut aussi être relié aux autres modèles LEGO du Chemin de Traverse pour construire une rue commerçante complète, digne du monde des sorciers.

La famille de Sombrals en LEGO

Le set LEGO Harry Potter La famille de Sombrals (76458) met à l’honneur pour la première fois ces créatures mystérieuses en briques LEGO. Avec 548 pièces, il propose un Sombral adulte et son petit, tous deux articulés, avec des ailes en tissu dépliables pour donner vie à des poses spectaculaires.

Le coffret inclut aussi un arbre à construire rappelant la Forêt interdite, cadre emblématique des aventures de Harry Potter. Destiné aux enfants dès 10 ans, ce set vendu 69,99 € est parfait pour enrichir une collection, stimuler le jeu créatif et recréer des scènes cultes de la saga.