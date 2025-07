LEGO continue de parler aux nostalgiques. Après Mario, Zelda ou Bowser, c’est au tour de la légendaire Game Boy d’avoir droit à son set dédié. Ce nouveau modèle, pensé pour les adultes, débarquera le 1er octobre 2025. Il est déjà disponible en précommande à 59,99 €.

Une console culte à construire brique par brique en LEGO

Dès le premier regard, l’effet est là. La forme, les couleurs, les boutons... tout rappelle la Game Boy d’origine. LEGO a reproduit la console à l’échelle 1:1, avec un souci du détail impressionnant : croix directionnelle, boutons A et B, touches SELECT et START, molette de volume, port cartouche… rien ne manque. Et une fois assemblée, cette Game Boy en briques peut être fièrement exposée grâce à son petit socle. De quoi ajouter une touche rétro à n’importe quelle étagère.

Mais LEGO va encore plus loin. Le set comprend aussi deux cartouches en briques : Super Mario Land et The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Oui, vous pouvez les insérer dans la console, comme à l’époque. Cerise sur le gâteau : chaque jeu est accompagné d’un écran lenticulaire à effet visuel, qui simule un affichage en mouvement. Et si vous préférez l’ambiance menu principal, un écran d’accueil Nintendo est aussi inclus. Résultat : plusieurs façons de personnaliser votre modèle.







Un set pour les fans, les curieux… et les collectionneurs

Destiné aux 18 ans et plus, ce set vise clairement les adultes. Mais pas besoin d’être un expert LEGO pour en profiter. Les instructions sont simples, claires, et disponibles aussi via l’application LEGO Builder. Idéal pour une session de construction relax, seul ou à deux. Avec ses 421 pièces, ce modèle offre juste ce qu’il faut de défi sans devenir trop complexe. Et surtout, il ravive les souvenirs de longues heures passées à jouer à Tetris ou à Zelda sur un écran vert.

Ce n’est pas la première fois que LEGO s’associe à Nintendo. On a déjà vu passer des sets Super Mario interactifs, un Mario Kart, ou encore la Plante Piranha. Mais ici, on est dans quelque chose de plus sobre, plus décoratif. C’est une pièce de collection. Un objet pensé pour être exposé, admiré, partagé. Et comme souvent, les membres LEGO Insiders bénéficient d’avantages en précommande : points bonus, petits cadeaux… une bonne excuse pour craquer.

