Epic Games a su changer la face du Battle Royale avec Fortnite. Depuis, le jeu-service s'est transformé en véritable hub bourré d'expériences de toutes sortes ! Mais ce qui fait l'ADN du titre, c'est aussi sa capacité de collaboration autour de licences de tous les horizons imaginables. Dernièrement, la plus ambitieuse a été celle avec LEGO, donnant lieu à un mode de jeu à part entière. Mais ce n'est encore que le début pour cette association, une nouvelle aventure s'annonce !

LEGO Fortnite explore de nouveaux horizons

Depuis le début de la collaboration, l'univers LEGO Fortnite cherche régulièrement à aller encore plus loin. Après le mode standard, il lançait en décembre 2024 le mode de jeu « Brick Life », vous ouvrant les porte de la grande ville avec une approche bac à sable. Cette fois, c'est une autre expérience qui se dévoile. Préparez-vous car l'aventure vous attend dès demain, le 18 juin 2026, dans le menu Discover du jeu !

Eh oui, ce jeudi vous aurez accès au tout nouveau mode de jeu LEGO Fortnite Expeditions. Toujours dans l'univers fait de brique, il s'agit d'une nouvelle aventure PvE qui pourrait avoir de quoi plaire aux amateurs de Ninjago. De fait, il prend place dans un monde fantastique où vous intégrez la Supernova Academy afin de vous entraîner comme super-héros. Vous aurez alors pour mission de lutter contre les forces maléfiques de Mask Maker Daigo.

© Epic Games et LEGO.

LEGO Fortnite Expeditions se présente comme un mode complet, vous donnant l'occasion de prendre part à des missions coopératives jusqu'à 4 joueurs. Vous gagnerez ainsi de l'expérience mais aussi des améliorations diverses. Vous montez ainsi de niveau et développez vos compétences de héros. Plusieurs classes s'offrent d'ailleurs à vous : Shadow Caller, The Huntter et Rift Ripper. Chacune dispose d'un gameplay qui lui est propre. En ce sens, à vous de faire équipe avec des profils qui complètent le vôtre.

Comme dans le jeu de base, vous pourrez personnaliser votre apparence à l'aide de plusieurs skins. De même, vous aurez accès à divers outils et armes pour lutter contre vos ennemis. Les démons, Spires, Kor et autres Titans de Daigo vous donneront assurément du fil à retordre ! Attendez-vous à une nouvelle aventure épique.

© Epic Games et LEGO.

En tant que jeu-service, Fortnite ne manquera pas de proposer des mises à jour fréquentes pour enrichir encore davantage le mode Expeditions. Epic vous prévient d'ailleurs : soyez attentifs à l'Odyssey durant le mois de juillet... Il pourrait bien vous donner des indices sur les futures nouveautés !

Mais, dans l'immédiat, Epic Games se prépare surtout au lancement de LEGO Forntnite Expeditions. Gagnez des récompenses pour le jeu du 18 au 23 juin grâce à une nouvelle vague de Twitch Drops.