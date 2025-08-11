LEGO frappe fort avec un gros leak d’un set tout simplement titanesque. C’est sublime… mais aussi très onéreux ! Il va falloir se saigner pour se le procurer.

Les fuites n’auront pas attendu longtemps avant d’agiter la communauté. Après des photos volées dans un entrepôt, on sait désormais que l’Étoile de la Mort fait son grand retour dans la gamme LEGO UCS. Et pas dans n’importe quelle version. Avec ses 9023 pièces et 38 figurines, ce nouveau modèle s’annonce tout simplement gigantesque.

Un set monumental pour LEGO

Ce set Star Wars met à jour la célèbre Death Star 10188 de 2008, qui comptait à peine 3803 pièces. Ici, tout est plus grand, plus détaillé et plus riche. LEGO a opté pour une vue en coupe, permettant de plonger directement au cœur de la station spatiale. On y retrouve les lieux cultes de la trilogie originale : la salle du trône de l’Empereur, le compacteur à ordures, ou encore les cellules de détention.

Et ce n’est pas tout. Les passerelles et couloirs relient les différentes sections, tandis qu’un petit TIE Fighter vient se fixer sur le côté pour parfaire l’ensemble. Côté minifigs LEGO, les collectionneurs seront servis : Luke, Leia, Dark Vador, Stormtroopers et bien d’autres personnages emblématiques sont au rendez-vous. Il y a notamment des gardes impériaux et divers officiers de l'Empire Galactique.





Un set pensé pour l’exposition

Pas de doute, ce LEGO UCS s’adresse avant tout aux adultes et aux passionnés. Chaque niveau est accessible pour recréer les scènes mythiques, et l’ensemble a été pensé comme une pièce maîtresse à exposer fièrement. Le montage, lui, demandera patience et précision. Mais c’est aussi ça, le plaisir d’un set de cette ampleur.

Avec un tarif qui devrait frôler les 1000 €, la discussion est déjà lancée sur les forums. Certains y voient un must-have LEGO pour tout fan de Star Wars, d’autres trouvent le rapport pièces/prix un peu raide. Surtout en comparant avec des sets Ninjago plus imposants… mais bien moins chers. Autre sujet qui divise : la forme choisie. Il ne s’agit pas d’une sphère complète, mais d’une moitié ouverte. Idéal pour admirer l’intérieur, mais pas forcément du goût de tous.

Source : LIFEBrickS_YT