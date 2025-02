Un nouveau superbe set de LEGO se dévoile, qui s'adresse cette fois aux fans de Disney, qui sont en l'occurrence bien servis, et qui arrive dans les prochains mois.

Alors que nous découvrions il y a peu un nouveau set LEGO à venir début mars qui plaira certainement aux passionnés de paléontologie et les fans de Jurassic Park (à condition toutefois d'avoir un bon pécule), on part pour cette fois en bateau avec la découverte d'un set issu du vaste univers de Disney.

Un nouveau set LEGO Disney a déjà leaké

Alors que le mois de mars s'annonce particulièrement chargé pour les fans de LEGO, avec des sets littéralement de tous horizons, comme justement un dédié à l'adaptation en briques d'Horizon, mais aussi Star Wars, Minecraft et pléthore de sets estampillés Disney, c'est justement une nouvelle pièce de collection de cet univers qui a leaké aujourd'hui sur Amazon. Cette fois, direction le monde paradisiaque de Moana, licence lancée pour rappel en 2016 chez la maison de Mickey, avec un nouveau set parfaitement dans le thème représentant la barge Kakamora.

Alors que la suite de cette licence Disney sortait, après huit ans d'attente, en novembre dernier, LEGO n'a pas trop perdu de temps pour produire un set y faisant directement référence. Nous avons en l'occurrence un plutôt beau bébé, puisqu'il comporte 572 pièces. Plus exactement, nous avons d'un côté la fameuse barge Kakamora, ainsi que deux bateaux une place. Le set se complète avec les figurines de Moana (doublée par Auli'i Cravalho en VO dans les films) et Maui (doublé par Dwayne Johnson -The Rock en VO).

Ce nouveau set LEGO dans l'univers de Disney ouvrira ainsi le bal des sorties de juin 2025. Compte tenu du nombre de pièces, le prix pourra cependant s'avérer quelque peu salé. Il est en effet question d'un tarif de 100 euros. Une croisière en ancienne Polynésie qui vaut son pesant de briques ? Cela dépendra de la sensibilité de chacun. Il rejoindra en tout cas la grande famille des LEGO à venir en juin, dont on sait déjà qu'elle comporte notamment quatre nouveaux sets Harry Potter. À savoir la Tour principale de Poudlard, un Serre-livres à construire, un set Fournitures de Quidditch et glaces de qualité et La visite de Tante Marge.







Source : Amazon