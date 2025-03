On sait qu'il y a parmi vous de grands collectionneurs de sets LEGO. Cela dit, les jeux estampillés de la marque danoise ont aussi grandement la cote. Ils ont permis de revivre certaines des plus grandes sagas de la Pop culture d'une façon complètement délirante. Star Wars, Harry Potter, Batman, Indiana Jones... Il y en a en plus pour tous les goûts ! Cependant, un grand changement s'annonce pour les prochains jeux, ce ne sera plus jamais comme avant.

Les jeux LEGO prennent un nouveau tournant

Quand le printemps arrive, vous savez ce que ça veut dire ? C'est la fin de l'exercice financier, alors les sociétés font le bilan. C'est ainsi qu'on apprend que le géant du jouet LEGO peut se féliciter de performances plus que positives ces dernières années. Ses revenus ont doublé depuis 2019. Il a dépassé les 10,1 milliards de dollars, ce qui représente deux fois ceux de concurrents comme Mattel ou Hasbro.

Fort de cette nouvelle solidité financière, LEGO a décidé d'entreprendre un changement. Le succès récent de LEGO Fortnite, mais aussi plus historique de jeux adaptés de grosses licences, semble avoir fait réfléchir les responsables de la marque. C'est pourquoi, après délégué pendant des années le développement à des studios externes, une équipe se forme actuellement en interne pour centraliser la création vidéoludique. Niels Christiansen, PDG du groupe, a annoncé ce qui ressemble à la fin d'une ère au Financial Times :

Nous pouvons affirmer que tant que nous sommes sous la marque Lego, nous pouvons proposer des expériences pour les enfants de tous âges, qu'elles soient numériques ou physiques. [Le développement de jeux en interne] est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place. Niels Christiansen, pour le Financial Times.

Dans les années 2000, la diversification des activités n'avait pas franchement réussi au groupe LEGO. Mais, vingt ans plus tard, il jouit d'une stabilité et d'une croissance qui lui permette d'investir massivement dans le divertissement. En multipliant avec les partenariats avec de gros acteurs du secteur vidéoludique, il démontre bien qu'il ne laissera pas le jeu vidéo de côté. Que ce soit au travers de modes pour un jeu-service comme Fortnite, de productions tirés de licences emblématiques, à l'instar du dernier LEGO Horizon Adventures, ou maintenant de jeux-maison, l'ambition est clairement de s'imposer comme un acteur incontournable.

