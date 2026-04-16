Warner Bros ne semble peut-être pas encore disposé à nous donner des nouvelles du très attendu Hogwarts Legacy 2, mais une chose est sûre : l’éditeur se prépare actuellement pour un mois de mai riche en nouveautés. On pense bien évidemment au retour de James Bond avec 007 First Light, prévu pour le 27 mai ; mais également à LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir, qui arrivera de son côté une semaine avant, le 22 mai plus précisément. Et à l’approche de sa sortie, ce dernier nous prouve encore une fois qu’il s’annonce comme le jeu Batman ultime.

LEGO Batman s’offre un nouveau trailer qui réjouit les fans

En effet, bien qu’assez discret dans sa communication, TT Games n’en oublie pas pour autant de remettre un bon coup de projecteur sur LEGO Batman de temps à autres, en témoigne par exemple le nouveau trailer diffusé hier. Un trailer qui est d’ailleurs loin d’être passé inaperçu auprès des fans du Chevalier Noir, qui ont alors découvert qu’un costume alternatif inspiré de l’Absolute Batman de Scott Snyder sera de la partie. Et forcément, cela réjouit également le scénariste des comics, qui apprécie grandement le clin d’œil à son œuvre.

« Voir notre travail [dans LEGO Batman] vaut tout l’or du monde » a-t-il notamment confié pour l’occasion. « Merci beaucoup, ça a l’air juste fantastique ». En sachant que Batman ne sera pas le seul personnage du jeu à avoir droit à son costume alternatif puisque comme le révèle la bande-annonce, Absolute Catwoman sera elle aussi de la partie. « Vous êtes des magiciens » assure alors Snyder. « Je suis sérieusement impressionné ». Et nul doute que les fans du héros le seront tout autant face à la richesse que semble promettre LEGO Batman.

Car c’est bien là tout l’intérêt du jeu de TT Games, qui n’a pas choisi le titre « L’Héritage du Chevalier Noir » de façon anodine. L’objectif de ce dernier sera de revenir sur toute l’histoire du héros de DC Comics, et en particulier sur ses différentes aventures cinématographiques que l’on retrouvera fusionnées au sein d’une seule et même expérience. Une expérience qui, toutefois, n’hésitera pas non plus à faire de nombreuses références à d’autres œuvres, telles que les jeux Batman Arkham par exemple, ou bien certains comics comme Absolute Batman.

Rendez-vous le mois prochain

Il ne reste maintenant plus qu’à découvrir si LEGO Batman parviendra à convaincre les fans du Chevalier Noir, même si cela semble très bien parti pour. Après tout, au-delà même du fait qu’il soit développé par les créateurs de l’excellent LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, ce qui inspire déjà une certaine confiance, il nous a également laissé de très bonnes impressions lorsque nous avons pu l’approcher à l’occasion de la Gamescom 2025. Rendez-vous dès le mois prochain, donc, pour découvrir si TT Games parviendra à transformer l’essai.

Source : TT Games