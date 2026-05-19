C’est désormais une certitude : la fin du mois de mai s’annonce tout simplement exceptionnelle pour le jeu vidéo. En effet, alors que des jeux comme Subnautica 2 et Forza Horizon 6 rencontrent déjà un immense succès auprès des joueurs, deux autres titres extrêmement attendus sont également en passe d’arriver. Cela comprend évidemment 007 First Light, qui marquera enfin le grand retour de James Bond au format jeu vidéo, mais aussi LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir, dont l’engouement auprès du public est déjà plus que palpable.

Très attendu, LEGO Batman signe déjà un nouveau record

À quelques jours de sa sortie, prévue pour le 22 mai prochain sur PS5, Xbox Series et PC, le nouveau titre de TT Games vient en effet tout juste de franchir le palier du million de wishlists sur Steam, preuve de l’intérêt que lui portent les joueurs. Mais cela n’a rien de très étonnant au vu de l’accueil très positif que lui a réservé la presse mondiale, dont les tests sont officiellement tombés hier. Presse dont nous faisons évidemment partie, d’ailleurs, en témoigne notre test dans lequel nous vous disons tout le bien que nous pensons de ce LEGO Batman.

C’est vrai, ce nouveau titre n’est peut-être pas parfait, mais il se présente assurément comme le jeu le plus ambitieux de TT Games depuis longtemps, et surtout comme une véritable lettre d’amour à l’héritage du Chevalier Noir. Films, comics, jeux vidéo, rien n’a été laissé de côté par le studio, qui rend ainsi le meilleur des hommages à l’univers du justicier masqué dans son ensemble, ce qui devrait faire le bonheur des fans de Batman Arkham notamment. Ce faisant, il n’est alors pas étonnant de voir LEGO Batman signer un nouveau record.

© Warner Bros. Games / TT Games

Car en affichant un joli Metascore de 84 pour 52 critiques sur Metacritic, ce dernier devient ni plus ni moins que le jeu LEGO le mieux noté de l’histoire jusqu’à présent, devant des titres comme LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (82) et LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy (81). Une bien belle victoire pour TT Games, donc, qui démarre déjà cette nouvelle aventure sur les chapeaux de roue, alors même que LEGO Batman n’est pas encore disponible. Excepté pour les possesseurs de l’Édition Deluxe, du moins, dont l’accès anticipé de 72h démarre dès aujourd’hui.

Sources : Steam, Metacritic