LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir annonce une excellente nouvelle qui va assurément faire plaisir aux fans. La date de sortie a changé, mais pour le meilleur des mondes cette fois.

Fan de LEGO ou de Batman Arkham, vous devez très certainement attendre avec impatience le prochain jeu en briquettes du célèbre Chevalier Noir. Après l'excellent LEGO Star Wars La Saga des Skywalker, le studio reviendra avec LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir, un jeu d'action aventure et de plateforme bourré d'humour et qui s'éloigne également de la recette traditionnelle des jeux du genre.

Un nouveau jeu très attendu pour le Chevalier Noir

Le monde s'offrira visiblement à nous dans LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir puisqu'il sera question d'explorer Gotham City pour nettoyer ses rues des super-vilains et autres gangsters. La routine pour Batman et ses alliés. Le Chevalier Noir pourra en effet compter sur quelques-uns de ses plus fidèles camarades comme Nightwing, Batgirl ou encore Robin. En explorant Gotham City, on pourra également découvrir des lieux bien connus de la licence comme Ace Chemical ou encore Arkham Asylum pour ne citer qu'eux, et combattre le Joker, Poison Ivy ou encore Harley Quinn dans leur repaire.

Ce prochain LEGO Batman s'annonce donc très prometteur et va tout de même changer beaucoup de choses pour un jeu LEGO puisque pour la première fois, moins d'une dizaine de personnages seront jouables. TT Games a affirmé qu'il préférait se concentrer sur la qualité que sur la quantité. Le gameplay sera donc unique pour chaque personnage et surtout bien plus profond que ce que les autres jeux avaient pour habitude de proposer. À noter que l'on pourra également piloter quelques véhicules emblématiques comme la célèbre Batmobile.

Le prochain LEGO Batman prend de l'avance

Fait rare, LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir nous annonce une excellente nouvelle qui ne manquera pas de faire plaisir à tous ceux qui l'attendent. Le jeu prend en effet de l'avance et sortira finalement le 22 mai 2026 au lieu du 29 mai. Il sera disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 mais aussi sur PC, via Steam entre autres.

Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes et offrent leur lot de bonus.

Il est également possible de mettre la main sur une version Deluxe chargée elle aussi en contenu exclusif. Avec cette dernière vous pourrez jouer au jeu trois jours avant tout le monde, soit le 19 mai 2026, mais aussi déverrouiller une trentaine d'objets divisés en trois packs à thème : Trilogie Arkham, Batman la Relève et Musique de fête. La version Deluxe de LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir vous donnera également accès d'office au DLC Collection Chaos pré vu pour septembre 2026 et qui comprend notamment une série de missions où vous pourrez incarner le Joker et Harley Quinn qui tenteront de s'échapper de l'asile d'Arkham.

Source : TT Games