L’avenir de Warner Bros. dans l'univers du jeu vidéo semble plus incertain que jamais. Netflix et le géant américain se rapprochent d'un rachat record de 83 milliards de dollars, qui inclut tous les actifs des détenteurs des droits de franchises emblématiques comme Harry Potter, Batman, Le Seigneur des Anneaux et bien d'autres. Parmi eux, la division jeu vidéo semble pourtant ne pas avoir de valeur aux yeux de Netflix, selon les déclarations de son co-CEO. Le jeu vidéo pourrait alors se voir relégué au second plan, pour devenir un simple complément au catalogue de jeux mobiles du géant du streaming. Pendant que le futur d’Hogwarts Legacy 2, Mortal Kombat ou encore Batman Arkham est incertain, Warner Bros. a sortira le chéquier pour en dévoiler davantage sur son prochain grand jeu vidéo, LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir, lors des Game Awards 2025.

Ils l’aiment bien, ce Geoff Keighley. Après avoir dévoilé l’existence du jeu lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2025, Warner Bros. reviendra lors des Game Awards 2025 pour en révéler davantage sur LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir. Pour ceux qui vivraient dans une cave sans Batmobile, rappelons que ce nouveau titre entièrement conçu en briques LEGO a tout d’un ersatz de Batman Arkham, avec l’humour et le style distinctif des jeux LEGO. Monde ouvert, gadgets, plusieurs personnages jouables, Batmoto, gameplay inspiré des Arkham et des clins d’œil à des décennies d'aventures du héros le plus emblématique de DC… Le jeu a clairement de quoi devenir un incontournable pour les fans du Chevalier Noir. Il ne manquait plus qu’une date de sortie… et c’est désormais chose faite. LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir sera disponible le 29 mai 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC, selon un leak survenu une petite heure avant les Game Awards 2025.

En effet, quelques utilisateurs Steam ont pu découvrir cette date sur la page officielle de LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir en changeant la langue. Plusieurs autres utilisateurs de la plateforme sont parvenus à reproduire la manipulation, ce qui laisse penser que ce leak est bien véridique. Il ne faudra pas attendre longtemps avant d'en avoir le cœur net, puisque les Game Awards débuteront très prochainement.

Source : Reddit