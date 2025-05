LEGO s'apprête à lancer un set de toute beauté, tiré d'une licence culte. Plus précisément, il rend hommage à un film emblématique des années 90. Autant dire que ça risque de partir comme des petits pains.

Avis aux fans de Batman et aux passionnés de LEGO : une toute nouvelle Batmobile débarque cet été, et elle ne passe clairement pas inaperçue. Inspirée du film Batman Forever, cette version collector promet de faire plaisir aussi bien aux constructeurs qu’aux collectionneurs.

Un modèle LEGO fidèle au film culte des années 90

Avec ses 41 centimètres de long et ses 909 pièces, cette Batmobile a de quoi impressionner. LEGO a soigné les détails : cockpit ouvrable, pare-brise moulé, roues mobiles, décorations stylisées… On reconnaît tout de suite le design exubérant de la Batmobile vue dans le film de 1995. Mieux encore, le set inclut une minifigurine exclusive de Batman, placée sur un petit socle d’exposition. Une plaque descriptive accompagne aussi le véhicule, histoire de donner au tout un petit côté vitrine de musée.

Même si certains voudront sûrement la faire rouler, la Batmobile a clairement été pensée pour trôner fièrement sur une étagère. Et pour ceux qui aiment suivre les étapes en numérique, pas de souci : le set est compatible avec l’application LEGO Builder, qui permet de zoomer, pivoter le modèle en 3D et suivre sa progression.

La date de sortie est fixée au 1er août 2025, mais les précommandes sont déjà ouvertes sur la boutique officielle LEGO. Prix annoncé : 99,99 €. Comme souvent avec les modèles sous licence DC, les stocks pourraient partir vite. Pour rappel, Sorti en 1995, Batman Forever marque un virage plus coloré et extravagant dans la saga, après les deux films sombres de Tim Burton. Réalisé par Joel Schumacher, il met en scène Val Kilmer dans le rôle du Chevalier Noir, aux côtés de Robin incarné par Chris O'Donnell. Ensemble, ils affrontent le duo survolté composé du Sphinx (Jim Carrey) et de Double-Face (Tommy Lee Jones). Clairement un changement d'ambiance avec ceux de Burton... Ca se ressent sur le set LEGO.