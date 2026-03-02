Le prochain jeu LEGO Batman a beaucoup fait parler de lui lors de sa toute première présentation et à juste titre puisqu'il semble cocher toutes les cases de ce que les fans attendent. LEGO Batman L'Heritage du Chevalier Noir s'annonce extrêmement prometteur et devrait mettre la barre assez haute, d'autant que le studio TT Games a largement amélioré ses standards, en témoigne l'excellent LEGO Star Wars La Saga des Skywalker. Toutefois, ce prochain jeu Batman apporte un changement radical qui risque de ne pas plaire.

LEGO Batman L'Heritage du Chevalier Noir va être très différents des autres jeux LEGO

Attendu pour le mois de mai sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, LEGO BatmanL'Heritage du Chevalier Noir va une nouvelle fois pousser le chevalier noir et ses acolytes à affronter de nombreux ennemis de l'univers DC. Il ne sera pas question de parodier les films cette fois puisque l'on est sur un jeu inédit. Le jeu nous fera découvrir l'ascension du chevalier noir et ses premiers accrochages avec les plus célèbres ennemis de Gotham comme le Joker, ou encore Harley Quinn et Poison Ivy. Comme dans un Batman Arkham, le jeu devrait proposer de l'exploration et nous permettra même de conduire la célèbre Batmobile. Tout semble promettre le meilleur, sauf que contrairement aux jeux LEGO habituels, il ne sera pas question de jouer des dizaines de personnages ici, mais seulement une poignée.

Si le fan service est l'un des ingrédients fondamentaux des jeux LEGO, dans LEGO Batman L'Heritage du Chevalier Noir il faudra se contenter de 7 personnages jouables : Batman, Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Talia Al Ghul et Catwoman. Habituellement, les joueurs peuvent toujours s'incarner des dizaines, voire plus d'une centaine de personnages de leurs licences favorites, mais pas ici.

Derrière cette décision radicale se cache en réalité une raison honorable. Le studio a préféré peaufiner le gameplay de chacun des 7 héros jouables au lieu de miser sur la quantité. On devrait donc avoir le droit à un gameplay bien plus profond qu'habituellement, ce qui, finalement, n'est pas une si mauvaise nouvelle, même si les fans seront forcément déçus du manque de contenu.

Source : TT Games, LEGO Batman L'Heritage du Chevalier Noir officiel