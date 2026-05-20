Pour les fans de LEGO comme pour les fans de Batman, l’impatience est désormais palpable. En effet, tandis que les possesseurs de l’Édition Deluxe de LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir ont enfin pu se lancer dans l’aventure hier grâce à leur accès anticipé, le plus commun des mortels, de son côté, doit encore attendre jusqu’au 22 mai avant de pouvoir en faire de même. D’ici là, TT Games offre néanmoins aux joueurs la possibilité d’obtenir un certain nombre de cadeaux à utiliser en jeu, et c’est sur Twitch que les choses se passent.

LEGO Batman fait déjà le plein de cadeaux pour les joueurs

Les habitués de la plateforme de streaming connaissent la chanson depuis longtemps, Twitch est régulièrement exploité par les éditeurs pour faire la promotion de leurs jeux, et surtout récompenser leurs fans les plus dévoués. À quelques jours de sa sortie officielle, LEGO Batman n’échappe ainsi pas à cette tendance, tandis que TT Games révèle la mise en place de nombreux Twitch Drops destinés à permettre aux joueurs d’obtenir plusieurs cadeaux in-game. Voici la liste complète des récompenses annoncées et leurs conditions d’obtention :

Récompenses Conditions d’obtention Dates Support pour manette (Accessoire Batcave) Regarder 30 minutes de stream LEGO Batman Du 19 au 21 mai Réfrigérateur à boissons (Accessoire Batcave) Idem Du 19 au 21 mai Décor pour manette (Accessoire Batcave) Idem Du 22 au 31 mai Vitrine de collectibles (Accessoire Batcave) Idem Du 22 au 31 mai Chaise gaming (Accessoire Batcave) Idem Du 22 au 31 mai Bureau de gamer (Accessoire Batcave) Idem Du 22 au 31 mai Stand de BD (Accessoire Batcave) Regarder 30 minutes de stream sur la chaîne DC Official Du 22 au 31 mai Néon Bat-Signal (Accessoire Batcave) Idem Du 22 au 31 mai

Comment récupérer ces contenus gratuits ?

Vous l’aurez compris donc, vous n’avez que jusqu’au 21 mai prochain pour récupérer les deux premiers Twitch Drops du lot, puis jusqu’au 31 mai ensuite pour récupérer les six autres, en sachant que ces derniers ne seront accessibles qu’à compter de la sortie officielle de LEGO Batman. Mais pour que cela puisse fonctionner, pensez-bien à effectuer toutes les étapes suivantes au préalable :

Créez un compte / Connectez-vous sur le site officiel de WB Games

Allez dans « Paramètres de compte », puis « Connexions »

Sélectionnez « Se connecter » à côté de l’icône de Twitch

Connectez-vous à votre compte Twitch (ou créez-en un si nécessaire)

Regardez l’un des streams LEGO Batman affichant le tag « Drops Activés »

Récupérez vos récompenses via l’onglet « Drops et récompenses » de Twitch

Notez que vous pouvez d’ailleurs suivre votre progression via la page d’inventaire des Drops sur la plateforme. Cela dit, rassurez-vous : une notification viendra vous avertir lorsque vous aurez accès à vos récompenses une fois le temps de visionnage requis atteint. Une fois cela fait, il ne vous restera ensuite plus qu’à profiter de vos cadeaux dûment gagnés dans LEGO Batman, à venir d’ici deux petits jours sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : TT Games