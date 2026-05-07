LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir compte vraiment être le jeu ultime pour les fans. Pour cela, le producteur nous a confié qu'il chercherait à surprendre les fans en continu.

À deux semaine de la sortie de LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir, le jeu de TT Games entre dans la dernière ligne droite avant le lancement. Fraîchement passé gold, il est en bonne voie pour arriver comme il faut dans les mains du public. En amont, de ce moment très attendu, nous avons pour rencontrer Matt Ellison, son producteur chez TT Games, pour une interview qui devrait encore éveiller la curiosité.

LEGO Batman devrait être très généreux envers les fans

Lorsque nous nous sommes assis avec Matt Ellison pour parler du nouveau LEGO Batman, un tas de questions nous brûlait les lèvres. Or, pendant notre entretien, un élément revenait continuellement dans la bouche du producteur : l'envie de surprendre et, d'une certaine manière, de gâter le public et plus particulièrement les fans du justicier masqué et des jeux TT Games.

D'abord, cette générosité se retrouve dans l'aventure et l'exploration. LEGO Batman L'Héritage du Chevalier regorge d'éléments à collecter. Une mécanique incontournable pour les connaisseurs des jeux LEGO. Si Matt Ellison estime qu'il faudra une quinzaine d'heures pour le bout de l'histoire principale, il révèle aussi qu'il en faudra beaucoup plus pour atteindre les 100 % du jeu.

Mais plus que cela, TT Games veut surprendre les joueuses et les joueurs, même les habitués de leur recette. Si l'idée est de proposer une histoire inédite en rendant hommage au héros avec ce LEGO Batman, il veut aussi être là où les fans ne les attendent pas :

Nous voulons que les gens aient l'impression d'être Batman dans ce jeu, qu'ils se sentent puissants. Mais nous voulons aussi qu'ils vivent des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, découvrent tous les secrets et tous les collectibles cachés dans le jeu. Je suis persuadé que les gens tomberont sur plein de surprises qui les divertiront tout du long. Matt Ellison, pour Gameblog.

Matt Ellison (à gauche) et l'équipe de LEGO Batman. © TT Games.

Un jeu ultra-référencé qui parlera aux fans

Face à cette ambition de surprendre évidente, nous avons mis les pieds dans le plat. En effet, nous avons demandé à Matt Ellison si, en tant que fans, lui et les équipes de TT Games avaient glissé des Easter eggs pour leur plaisir dans LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir. Sans trop en dire, le producteur assume : « Il y en a des tonnes. Absolument des tonnes ».

Matt Ellison tient à préserver le mystère autour de ces clins d'œil inattendus. Mais il l'assure, L'Héritage du Chevalier noir a « un tas de secrets en réserve». Il ose même annoncer que les fans trouveront « des références à [leurs] anciens jeux ». À ce titre, il rappelle que TT Games a officialisé que nous retrouverons les costumes de Batman et Robin dans leur premier jeu LEGO Batman. Et ce n'est là qu'un avant-goût de tout ce qui nous attend.