À l'occasion de notre entretien avec Matt Ellison, producteur de LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir, nous avons pu aborder la question de la comparaison avec la trilogie Arkham de Rocksteady.

Il y a deux semaines, nous étions conviés à Londres par Warner Bros Games pour la preview du nouveau jeu de TT Games. Ainsi, nous avons pu nous installer dans la Batcave pour échanger avec Matt Ellison, producteur de l'imminent LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir. Au cours de notre entretien, nous sommes revenus sur le système de combat très inspiré des Arkham de Rocksteady. Et ce qu'il nous a confié devrait faire très plaisir aux fans.

TT Games et Rocksteady main dans la main pour le nouveau LEGO Batman

Dès son annonce, une chose dans LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir a immédiatement retenu l'attention des fans. On parle évidemment de son emprunt évident aux jeux de Rocksteady. Véritable référence en matière d'adaptation de comics, leur système de combat est notamment resté dans les annales. C'est d'ailleurs lui qui a inspiré celui des jeux Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games, preuve encore de sa pertinence presque 20 ans plus tard.

Pour renouveler la formule des LEGO Batman, TT Games s'est donc tourné vers ce même système très rythmé. Et pour tout dire, ce n'est pas un hasard. Tous deux ont Warner Bros pour maison-mère. Un état de fait qui a permis un rapprochement et même une collaboration entre les deux entités. Matt Ellison confie qu'ils ont pu se reposer sur un tas de partenaires pendant le développement, entre DC, WB et d'autres studios. Mais pour les fans, la collaboration avec les pères d'Arkham Asylum et ses suites aura une saveur particulière.

© WB Interactive Entertainment / Rocksteady.

Un système de combat repensé pour le grand public

Au cours de notre entretien, Matt Ellison s'est rappelé combien c'était « fantastique de pouvoir travailler avec eux ». Au cours du développement de LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir, les équipes de Rocksteady ont apparemment « partagé leurs idées » pour nourrir celles de TT Games. Ainsi, ces dernières ont pu mettre en place un nouveau système de combat dans leur licence. Pour cela, elles ont pris appui sur ce qui avait été créé pour la saga Arkham.

Cependant, Matt Ellison ne cache pas qu'il a fallu repenser ce système pour Batman L'Héritage du Chevalier noir. « Nous avons dû faire en sorte qu'il soit adapté à notre jeu », explique-t-il. « Il est donc plus accessible », les jeux LEGO visant un public essentiellement familial, souvent jeune, et casual. Il fallait donc qu'il soit plus simple à appréhender, de manière que le grand public puisse s'y frotter sans difficulté. Mais une autre subtilité vient évidemment redessiner la formule de Rocksteady. Comme pour leurs précédentes productions, TT Games s'est assuré d'apporter sa patte aux combats de LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir. « Les attaques offrent des moments plus drôles, plutôt que d'être simplement dans la brutalité ». L'humour et la légèreté qui font le sel des jeux LEGO s'est donc immiscée dans la recette de Rocksteady.

Un autre paramètre devait aussi être absolument pris en compte. Là encore, comme dans les autres jeux en briques, il fallait que LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir soit entièrement jouable en « coopération locale », contrairement à ceux de Rocksteady. Dès lors, TT Games a dû s'assurer qu'il y ait toujours deux personnages dans le feu de l'action. Là aussi, il fallait s'assurer d'une lecture correcte des affrontements et que chacun aient de quoi y faire.

© AUR pour Gameblog.

LEGO Batman L'Héritage du Chevalier noir sortira le 22 mai 2026. Il sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.