Annoncé le mois dernier, LEGO Batman fait déjà partie des titres les plus attendus de 2026. Et quand on sait ce que nous réserve le gameplay, il y a de quoi être impatient d’y jouer.

De toutes les annonces de l’Opening Night Live le mois dernier, celle de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir reste sans aucun doute l’une des plus appréciées des joueurs. Il faut dire qu’en plus de bénéficier du savoir-faire de TT Games en matière de jeux LEGO, le titre pourra compter sur la popularité de l’univers du Chevalier Noir, qui n’est désormais plus à prouver. Et bien que les détails sur le jeu soient encore relativement rares pour le moment, les développeurs ont tout de même fait quelques révélations qui réjouissent déjà les fans.

Le gameplay de LEGO Batman nous réserve bien des surprises

En effet, dans la foulée de la conférence de Geoff Keighley, certains médias ont pu s’entretenir avec Jonathan Smith, directeur de LEGO Batman, dans le cadre de la Gamescom 2025. Ce fut notamment le cas de nos confrères de chez ActuGaming, qui ont longuement pu interroger le créateur sur le ton du jeu, son contenu mais également son gameplay. L’occasion alors pour nous d’en apprendre plus sur les personnages jouables du jeu, qui seront au nombre de sept, mais également sur certaines des spécificités qu’ils possèderont.

Car LEGO Batman aura peut-être moins de personnages jouables que les autres jeux LEGO, mais TT Games n’entend pas pour autant faire les choses à moitié les concernant. « Chacun [des] personnages possèdera son propre équipement, progressera, obtiendra de nouveaux costumes et de nouveaux véhicules » a notamment confié Smith à ce sujet. « Le choix que nous avons fait est de mettre l’accent sur la profondeur, pour que chaque personnage ait davantage de personnalité, qu’il se distingue vraiment des autres ».

Et cela pourra donner lieu à des activités plutôt inattendues. « Catwoman peut s’introduire dans des bâtiments pour y commettre des cambriolages » confie par exemple le créateur de LEGO Batman, en évoquant le fait que certains personnages auront droit à leurs activités dédiées. Il n’en fallait alors pas plus pour faire plaisir aux joueurs, qui se demandent maintenant si Catwoman bénéficiera d’une façon ou d’une autre d’un gameplay similaire à celui qu’elle avait dans Batman Arkham City. Car oui, LEGO Batman s’inspire grandement des titres de Rocksteady.

Sortie en 2026

Gageons que nous aurons la réponse bien assez tôt, LEGO Batman ayant d’ores et déjà été confirmé pour 2026. Et même si Warner Bros n’a pas encore précisé la date de sortie, il se murmure depuis des semaines déjà que celle-ci pourrait survenir dès le printemps, ce qui reste bien sûr pour l'heure à confirmer. En attendant, nous vous invitons à retrouver nos premières impressions sur le titre, que nous avons également pu tester manette en mains lors de la Gamescom et sur lequel nous pensons déjà le plus grand bien.

Source : ActuGaming