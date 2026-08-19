LEGO a annoncé un nouveau set absolument énorme pour cette licence culte qui a traversé de nombreuses générations et continue encore de vendre du rêve aux fans.

Après avoir été victime de très nombreux leaks révélant une grande partie des nouveaux sets de 2027, et même d'autres sets surprises, LEGO en annonce officiellement un tiré de Batman. L'impressionnant set de la Batmobile de Batman Returns, aussi connu sous le nom de Batman le Defi chez nous, a enfin été présenté comme il se doit et elle est superbe.

LEGO annonce un nouveau set Batman impressionant

Avec ses quelque 2269 briques, ses 43 cm de longueur pour 15 cm de large, le set LEGO Batmobile Batman Returns est une très belle pièce de collection pour les fans du Chevalier Noir. La célèbre voiture suréquipée est fidèlement reconstituée comme elle apparaît dans le film Batman Returns de 1992. On retrouve sa silhouette élancée inimitable ainsi que ses ailerons rappelant les ailes des chauves-souris. La construction cache également 6 easter eggs pour les plus grands amoureux de la licence et du film, comme un transpondeur du Pingouin caché sur la carroserie, ou quelques petits détails de cachés dans le cockpit. Le set comprend également une minifigurine LEGO exclusive de Batou dans son costume iconique tiré du film bien entendu.

Ce set Batmobile est également le premier à proposer une transformation unique en son genre. D'une simple pression du bouton il sera possible d'ouvrir la voiture pour laisser apparaître le fameux Batmissile, mais aussi des détails supplémentaires autrement invisibles. Le set LEGO Batmobile Batman Returns est proposé à 209,99 € et sortira dès le 4 septembre 2026 pour tout le monde. Il est déjà possible de la précommander directement sur la boutique officielle.

Les détails du set LEGO Batmobile de Batman Return

Nom : LEGO DC Batman : Batmobile de Batman Returns #76355

Prix : 209,99 €

Date de sortie : le 4 septembre 2026 pour tous

Nombre de pièces : 2269

Âge conseillé : 18+

Dimensions : 43 cm de long, 15 cm de large, 10 cm de haut

Minifigurine incluse : Batman exclusif, avec nouveau capuchon et nouvelle cape moulée

Où précommander le set Batmobile de Batman Return ?