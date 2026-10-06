La collaboration entre LEGO et Batman se poursuit avec l’annonce de trois nouveaux sets aux couleurs du Chevalier Noir, dont un d’un genre encore jamais vu pour la licence.

Depuis le début de l’année, les nouveautés s’enchaînent et ne se ressemblent pas du côté de chez LEGO, qui en a décidément pour tous les goûts. Jeu vidéo, cinéma, télévision, aucun domaine n’est laissé de côté par la compagnie, qui multiplie le temps de le dire les objets de collection ayant de quoi en faire rêver plus d’un. Et ce ne sont assurément pas les fans de Batman qui vont dire le contraire, puisque ce ne sont pas un, ni deux, mais bien trois nouveaux sets aux couleurs du Chevalier Noir qui viennent tout juste d’être annoncés par LEGO.

LEGO annonce 3 nouveaux sets Batman incroyables

Sans crier gare, la firme a effectivement levé le voile sur plusieurs nouveautés à venir du côté de l’univers DC Comics, une fois de plus incarné par le célèbre justicier masqué. C’est que LEGO et Batman s’entendent décidément très bien en cette année 2026, qui a notamment été marquée par la sortie du chouette LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir en mai dernier. Et cette collaboration se poursuivra donc dès 2027 sur la boutique officielle du constructeur, avec trois nouvelles pièces d’exception qui seront les suivantes :

67008 La Batmobile et le canard de Batman : Le Défi

67009 La Batmobile de Batman : Arkham

67012 Couverture DC Comics : Le Joker







Quand seront disponibles ces nouveaux sets et à quels prix ?

Autant dire qu’il y en aura pour tous les goûts et tous les publics, mais aussi pour toutes les bourses. Car si les deux sets inspirés de la Batmobile resteront relativement accessibles en étant vendus aux tarifs de 59.99€ et 29.99€, le set aux couleurs du Joker, quant à lui, nécessitera de mettre la main au portefeuille avec un prix fixé à 169.99€. Notez que tous seront disponibles à la même date, soit dès le 1er janvier 2027 sur le site officiel de LEGO.

Un cadeau attend les joueurs de LEGO Batman

Précisons également que tous ceux qui achèteront les sets 67008 et 67009 auront droit à un bonus numérique pour le jeu LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, qui prendra la forme d’une Brique rouge dorée permettant d’ajouter des fonctionnalités spéciales à vos personnages et à vos véhicules. Celui-ci devrait vous être fourni lors de l'envoi des sets en question.

67008 La Batmobile et le canard de Batman : Le Défi

On commence donc avec un nouveau set dédié à la fameuse Batmobile du héros. Le modèle ici est directement inspiré du film Batman : Le Défi. Accompagné de deux figurines et ajustable par certains aspects, ce set permettra ainsi aux petits comme aux grands de recréer les scènes de poursuite à grande vitesse du film de 1992.

Référence : 67008

: 67008 Dimensions : 5 cm de haut et 20 cm de long (Batmobile), 11 cm de haut et 11 cm de long (canard)

: 5 cm de haut et 20 cm de long (Batmobile), 11 cm de haut et 11 cm de long (canard) Nombre de pièces : 672

: 672 Nombre de mini-figurines : 2 (Batman, Le Pingouin)

: 2 (Batman, Le Pingouin) Age : 9+

: 9+ Date de sortie : 1 er janvier 2027

: 1 janvier 2027 Prix : 59.99€



LEGO Batman La Batmobile™ et le canard de Batman : Le Défià partir de 59,99 € chez LEGO®



67009 La Batmobile de Batman : Arkham

Toujours sur le thème de la Batmobile, LEGO nous propose cette fois-ci de changer d’univers en se tournant du côté des jeux vidéo. Le modèle en question est ici inspiré des jeux Batman Arkham de Rocksteady. Là encore, tout est fait pour permettre aux acheteurs de recréer les intenses scènes de courses-poursuites du jeu, et notamment de Batman Arkham Knight.

Référence : 67009

: 67009 Dimensions : 7 cm de haut, 16 cm de long et 8 cm de large

: 7 cm de haut, 16 cm de long et 8 cm de large Nombre de pièces : 317

: 317 Nombre de mini-figurines : 1 (Batman)

: 1 (Batman) Age : 9+

: 9+ Date de sortie : 1 er janvier 2027

: 1 janvier 2027 Prix : 29.99€



LEGO Batman La Batmobile™ de Batman : Arkhamà partir de 29,99 € chez LEGO®



67012 Couverture DC Comics : Le Joker

On termine enfin avec ce qui s’impose sans doute comme la pièce maîtresse de ces nouveaux sets LEGO inspirés de Batman : un sublime tableau aux couleurs du Joker. Récréant la couverture emblématique du n°880 de Detective Comics sorti en 2011, ce dernier pourra faire office de décoration murale sans nul autre pareil, avec de jolis effets 3D pour encore plus d’impact. Du jamais vu pour un set LEGO Batman, et cette première devrait être des plus marquante.

Référence : 67012

: 67012 Dimensions : 51 cm de haut, 38 cm de large et 5 cm de profondeur

: 51 cm de haut, 38 cm de large et 5 cm de profondeur Nombre de pièces : 1 849

: 1 849 Nombre de mini-figurines : 0

: 0 Age : 18+

: 18+ Date de sortie : 1 er janvier 2027

: 1 janvier 2027 Prix : 169.99€



LEGO Batman Couverture DC Comics : Le Joker™à partir de 169,99 € chez LEGO®



Source : LEGO