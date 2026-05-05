LEGO n'en finit plus de faire plaisir aux joueuses et aux joueurs. Le fabricant lance les précommandes pour un set qui va faire fondre les fans d'une des licences les plus emblématiques de ces dernières années.

Entre les joueurs et LEGO, c'est une histoire d'amour qui dure. Si les jeux vidéo sont au cœur de cette relation de longue date, preuve en est encore avec la nouvelle itération Batman qui doit sortir courant mai, les sets inspirés du gaming sont de plus en plus nombreux. D'autant plus que le fabricant tend à élargir son catalogue avec des partenariats de choix, nourrissant encore davantage la passion des fans. Certains vont d'ailleurs s'en donner à cœur joie avec cette nouveauté dont les précommandes viennent d'ouvrir.

Un set LEGO trop mignon pour les fans de Nintendo

Le partenariat entre LEGO et Nintendo est toujours aussi prolifique. Après avoir annoncé un nouveau set Mario Kart à l'effigie de Luigi, le fabricant se tourne désormais vers l'autre licence phare de Big N qu'il se plaît à transformer en briques. On parle bien évidemment d'Animal Crossing, qui se décline en sets depuis quelques années déjà.

LEGO vient en effet enrichir la collections de sets Animal Crossing avec une nouvelle scène représentant deux personnages iconiques de la licence. Apprêtez-vous à reproduire en briques les frères Méli et Mélo, soit les neveux du fameux Tom Nook. Ils sont ici vêtus dans leur tenue estivale de New Horizons, le dernier épisode en date de la franchise.

Ce set LEGO Promenade avec Méli et Mélo devrait tout particulièrement parler aux fans d'Animal Crossing. Il met en scène les personnages dans un décor qui comprend plusieurs clins d'œil au jeu. L'un des deux tanukis tient par exemple une canne à pêche, tandis qu'un papillon — un morpho bleu — volette à côté. On repèrera aussi le ballon qui passe au-dessus de la tête des deux frères, un incontournable de la licence.

© LEGO / Nintendo.

Tous les détails du set Animal Crossing 77059 Promenade avec Méli et Mélo

Le nouveau set LEGO Animal Crossing ne sortira pas plus tard qu'à l'été 2026. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. En plus d'un prix encore raisonnable pour un pack de ce genre, vous pouvez déjà passer précommande.

Référence : 77059

: 77059 Date de sortie : 1 er août 2026

: 1 août 2026 Nombre de pièces : 513

: 513 Minifigures : Aucune

: Aucune Dimensions : plus de 20 cm de haut, 24 cm de large et 14 cm de profondeur

: plus de 20 cm de haut, 24 cm de large et 14 cm de profondeur Âge : 10+

: 10+ Prix : 59,99 €