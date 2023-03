La rumeur et le récent leak ont tapé dans le mille : LEGO 2K Drive existe. Le jeu de Visual Concepts risque d'attirer du monde avec sa vibe Forza Horizon et sa personnalisation.

Nos confrères de VGC avaient les bonnes informations. 2K Games a confirmé le développement d'un jeu de course qui se nomme LEGO 2K Drive. Date de sortie, concept, plateformes, tous les détails.

LEGO 2K Drive, LE jeu de course pour les fans de briques

Contrairement aux jeux Marvel et Disney, LEGO 2K Drive n'a pas été annulé et se présente. Décrit comme un Mario Kart, 2K Games y fait plutôt référence sous les termes de « jeu course d'aventure AAA ». Un titre jouable en solo, et en multijoueur, qui se déroule dans un monde ouvert. Un open world que le joueur pourra parcourir au volant de véhicules entièrement customisables, créés par leurs soins, et de tous types. Des bolides urbains, off-road et même des bateaux.

Avec ce descriptif et les images, on a la sensation que LEGO Group et 2K Games ont cherché leur inspiration du côté de Forza Horizon voire The Crew d'Ubisoft. Un jeu développé par une équipe sur laquelle nous n'aurions pas parié : Visual Concepts. Le studio des titres NBA 2K et WWE 2K. Le grand écart !

Avec l'histoire de la marque LEGO, nous étions clairement conscients de la responsabilité que nous avions à l'égard de nos partenaires et de nos fans de longue date. Pour LEGO 2K Drive, nous avons réuni une équipe de développeurs de premier ordre qui ont mis tout leur cœur afin de créer une expérience inouablable. Via IGN.

La création au cœur de l'expérience

LEGO 2K Drive sortira le 19 mai 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et que les fans de briques se rassurent, ils seront mis pleinement à contribution. Chacun d'eux pourra façonner son véhicule en le construisant pièce par pièce, comme avec un set LEGO physique. Pour élaborer le moyen de transport le plus chouette possible, plus de 1 000 pièces seront disponibles. Et pour ceux qui n'ont pas d'imagination, pas de temps, voire les deux, il y aura des classiques prédéfinis. En vrac : les McLaren Souls GT et F1 LM, des vroums vroums de Forza Speed Champions...

En termes de modes de jeu, il y aura un multijoueur compétitif jusqu'à six joueurs, une expérience co-op et du contenu solo avec une histoire. Et en local ? De l'écran partagé à deux joueurs. Outre les différents biomes, attendez-vous à des défis, mini-jeux, objets à collecter et des « choses à détruire ».

Sur PS5 et Xbox Series X|S, LEGO 2K Drive sera vendu 80 euros, contre 70€ sur les autres plateformes. Deux autres versions sont prévues et voici le contenu :

Édition « Awesome » : 99$ avec un nouveau véhicule, une mini-figurine in-game, un objet bonus et le Pass de Conduite de l'année 1

Édition « Awesome Rivals » : 129$ qui inclut plusieurs véhicules, mini-figurines in-game, un objet bonus et le Pass de Conduite de l'année 1

Le Pass de Conduite de l'année 1 implique que LEGO Group et 2K Games comptent suivre leur bébé sur plusieurs années, avec des nouveautés payantes au fil des mois.