Il ne manquait plus qu'une bande-annonce pour cerner davantage LEGO 2K Drive, et c'est chose faite. 2K Games et les développeurs de Visual Concepts résume ce qu'on peut attendre du titre avec de nombreux extraits.

Mario Kart + Forza Horizon + des briques = LEGO 2K Drive

Annoncé il y a quelques heures, LEGO 2K Drive est déjà de retour avec un premier trailer de gameplay. Présentée par Ambre Héyage et Jean Talliage, cette vidéo met en valeur les différents modes, et le fun qui semble se dégager du titre. Dans ce jeu de course, il n'y a pas vraiment de règle en termes de conduite. Pour s'amuser sans contrainte, Visual Concepts a fait en sorte que la quasi-totalité du monde ouvert soit destructible.

Des extraits qui démontrent l'affiliation de LEGO 2K Drive avec Forza Horizon, Mario Kart et même Sonic & All-Stars Racing Transformed. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, à tout moment, on pourra basculer d'un véhicule terrestre à un bateau sans aucune transition, ni arrêt. Mais pour gagner à tout prix, on sera aussi en mesure d'utiliser des power-ups défensifs et offensifs.

Les jeux vidéo ont longtemps été un moyen considérable pour nos fans de vivre la magie de LEGO. La solide expérience de 2K en matière de qualité de rendu et de titres innovants pour une large catégorie d’audiences en font le meilleur partenaire pour créer les prochains jeux LEGO AAA iconiques. En débutant avec LEGO 2K Drive, nous sommes impatients que nos fans découvrent ce souffle nouveau qui s’appuie sur l’humour et le fun de LEGO auxquels les fans peuvent s’attendre. Remi Marcelli, PDG de LEGO Game, via communiqué de presse.

Du fun seul ou à plusieurs

Lors de sa sortie le 19 mai 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam, Epic Games Store), LEGO 2K Drive offrira un large contenu avec des modes solo, coopératif, compétitif, multijoueur en local et même en écran partagé. Et ce n'est que le début, car comme expliqué au moment de l'annonce, il y aura un « Drive Pass » de l'année 1.

Le jeu sera vendu avec différentes éditions aux prix un peu plus doux qu'escompté :

Standard : 59,99€ sur PS4 et Xbox One ou 69,99€ sur PS5 et Xbox Series X|S

: 59,99€ sur PS4 et Xbox One ou 69,99€ sur PS5 et Xbox Series X|S Édition Super Géniale : 99,99€. Elle comprendra un bolide, un agrément de véhicule, une mini-figurine, et le Drive Pass 1 an. Ce season pass renfermera un biome supplémentaire, quatre contenus de saisons avec de nouveaux véhicules et thèmes

: 99,99€. Elle comprendra un bolide, un agrément de véhicule, une mini-figurine, et le Drive Pass 1 an. Ce season pass renfermera un biome supplémentaire, quatre contenus de saisons avec de nouveaux véhicules et thèmes Rivaux Super Géniaux : 119,99€. Le contenu est identique à l'édition Super Géniale, mais d'entrée, il y a aura davantage de nouvelles voitures

Dans son communiqué, 2K Games dit noir sur blanc « Il s’agit du premier titre à venir dans le cadre de ce partenariat ». Une déclaration qui tendrait à confirmer la rumeur sur un deuxième jeu LEGO de sport en développement chez l'éditeur/développeur.