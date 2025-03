Légendes Pokemon Z-A s'est montré pour de vrai la semaine passée. Nous avons eu droit à une présentation de son aventure et du gameplay, mais le résultat n'a pas vraiment convaincu tout le monde.

Jeudi dernier, le 27 février, la franchise Pokemon fêtait ses 29 ans d'existence. C'est en 1996 que les premières versions sont sorties au Japon, marquant le début d'un phénomène qui n'est jamais retombé depuis. Pour célébrer l'occasion, la Company nous a offert une courte conférence pour présenter ses futurs jeux. Parmi eux, le très attendu Légendes Pokémon Z-A, qui n'a pas vraiment fait l'unanimité...

Légendes Pokemon Z-A arrive enfin pour de vrai

Les fans de la franchise attendaient ce moment depuis longtemps ! Pokemon Z-A se présente comme la seconde itération des « Légendes » après un Arceus qui avait du potentiel mais est clairement passé à côté de ce qu'il aurait pu proposer. Dès lors, les joueuses et joueurs espèrent beaucoup de ce nouvel opus dont on attend une copie plus perfectionnée que le précédent.

Le 27 février dernier, nous avons donc enfin eu un aperçu concret de ce à quoi ressemblera Légendes Pokemon Z-A. La vidéo de présentation a ainsi donné un aperçu du gameplay qui nous attendra à Illumis. Le système de combat a notamment été revu, laissant le tour par tour de côté pour plus de dynamisme. Aussi, les fans des premiers se déroulant dans cette région, à savoir X et Y, auront le plaisir de se promener dans les rues qu'ils connaissaient à l'époque et de croiser plusieurs têtes connues.

La protagoniste en compagnie de Gruikui. © Game Freak / Nintendo.>:em>

Mais l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous comme il devrait

Cependant, un point fait rager une partie des joueuses et des joueurs... Une fois encore, les graphismes de Légendes Pokemon Z-A ne sont pas jugés à la hauteur par beaucoup. Sur les réseaux sociaux, certains se disent surpris des améliorations visuelles1, en particulier après Arceus. D'autres, en revanche, se montrent plus critiques, le qualifiant de « laid »2 ou espérant que « ce ne soit pas la version graphique de la Switch 2, mais plutôt la version standard de la Switch »3. Et ce n'est pas le seul du genre, plusieurs rappelant qu'il « il y a un minimum à respecter en 2025 »4, même sur la console hybride.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul point qui divise. Tout comme pour Légendes Arceus, Pokemon Z-A mélange les générations en termes de starters. Ainsi, vous pourrez débuter l'aventure au choix entre Gruikui, apparu avec la cinquième génération, Germignon ou Kaïminus, tous deux issus des versions Or et Argent, donc de la deuxième gen'. Là aussi, la sélection fait débat. D'une part, certains se montrent enjoués5, tandis que d'autres ne cachent pas leur déception6. Le verdict sur le jeu se jouera évidemment à la sortie, fixée au dernier trimestre 2025.