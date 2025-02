Big N a profité de son bilan financier pour faire une nouvelle annonce autour de la sortie de Légendes Pokemon ZA sur Switch sur Switch... et sûrement Nintendo Switch 2 dans une version améliorée.

Même si Pokemon Ecarlate & Violet est encore joué, et que Pokémon Pocket rencontre un succès fulgurant sur les plateformes mobiles (iOS, Android), un nouveau jeu ne se refuse jamais. Ça tombe à pic puisque The Pokémon Company et Game Freak travaillent actuellement sur Légendes Pokémon : ZA. Une nouvelle aventure qui se déroulera à Illumis qui, pour le moment, reste très discret alors qu'il doit débarquer cette année. Faut-il s'attendre à un retard ? Le constructeur japonais a fait une annonce très rassurante pour ce prochain gros jeu.

Un report de la sortie de Légendes Pokemon ZA ?

Pokemon ZA pourrait enfin se détailler lors d'un Pokémon Presents de février 2025 qui a leaké il y a quelques semaines. L'événement doit encore être officialisé, mais étant donné que ça aurait lieu le jour du Pokémon Day, soit le 27 février 2025, ça semble plus que logique. Et avoir des informations sur le jeu ne ferait pas de mal, car on ne sait pour ainsi dire rien dessus, outre le fait que les fans pourront se balader à nouveau dans la ville d'Illumis. Un environnement inspiré par Paris qui fut la capitale de Pokemon X & Y.

On sait toutefois que certaines fonctionnalités très appréciées feront leur retour comme les Méga-Évolutions pour transformer vos créatures en Méga-Pokémon, et qu'il pourrait également y avoir des changements au niveau des déplacements. En attendant une présentation officielle avec du gameplay, et pas un simple teasing, Nintendo apporte une excellente nouvelle sur le prochain gros jeu. Dans son dernier bilan financier, le constructeur a en effet confirmé que la sortie de Pokemon ZA ne serait pas repoussée à l'année prochaine.

Ce sera bien l'un des jeux first-party de cette année aux côtés de Donkey Kong Country Returns HD (déjà disponible), Xenoblade Chronicles X Definitive Edition (20 mars 2025), et de Metroid Prime 4 qui n'a pas de fenêtre de lancement comme Légendes Pokémon ZA ou presque. Car si l'on s'en réfère à un leak d'Amazon UK, qui a depuis été supprimé, Pokemon ZA pourrait arriver le vendredi 15 août 2025 sur Nintendo Switch... et Nintendo Switch 2 dans une version améliorée avec un meilleur framerate par exemple ? Puisque la console n'a pas révélé ses secrets, impossible de le savoir.

Source : bilan financier Nintendo.